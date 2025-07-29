Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Казаки пришли на помощь в тушении лесных пожаров в Крыму
ЕС может заморозить 50 млрд евро помощи Украине — политолог прокомментировал угрозы
Политолог Ищенко раскрыл приоритеты России в противостоянии с Западом
Врач Неронов: гепатит B передаётся через кровь, слюну и нестерильные инструменты
Редис и капуста формируют крупные корнеплоды при сырой погоде
Полупостоянный маникюр продержится дольше при защите от воды и регулярном уходе
Медведев ответил сенатору Грэму*, призвав его работать ради США
Когда и зачем включать ручной режим в АКПП: полезные советы для водителей
Зепюр Брутян рассказала, что просит Павла Прилучного не меняться в семейной жизни

Как только включаете музыку, собака открывает душу: что её цепляет в наших мелодиях

Звуки флейты и скрипки провоцируют собак на вой — мнение специалистов
1:34
Зоосфера

Когда собака вдруг начинает выть в ответ на мелодию, это может озадачить даже опытного хозяина. Звучание музыки способно задействовать древние инстинкты, уходящие корнями в волчье прошлое.

Маленькая собака рычит
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Маленькая собака рычит

Корни реакции — в инстинктах предков

У предков собак — волков — вой служил способом связи на больших расстояниях. Некоторые звуки в музыкальных произведениях могут напоминать такие сигналы. Чувствительный слух собаки улавливает частоты, которые кажутся ей знакомыми и значимыми.

Вой как форма "разговора"

Для собаки вой — это попытка откликнуться на звук, будто она вступает в диалог. Это может быть выражением интереса, возбуждения или даже удовольствия.

Эмоции и индивидуальные особенности

Музыка по-разному влияет на разных собак. Некоторые подвывают лишь определённым инструментам — чаще всего флейтам или скрипкам. Высокие звуки напоминают им родные сигналы, тогда как низкие воспринимаются спокойнее.

Вой — не всегда тревожный сигнал

Чаще всего такая реакция не говорит о боли или дискомфорте. Но если поведение сопровождается признаками стресса — важно проконсультироваться со специалистом.

Как понять, что чувствует собака

Следите за позой, мимикой и взглядом питомца во время звучания музыки. Это поможет лучше распознать его эмоции и реакцию. В большинстве случаев — это просто способ общения с миром, понятный только собакам.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Популярное
28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227

Сегодня День Крещения Руси. О каких важных исторических событиях стоит вспомнить 28 июля?

28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227
Будьте стойки и мужественны, помните, что смелому воину не страшны ни самолеты, ни танки, ни снаряды врага… — писала газета Знамя Родины 29 июля 1942 года
Будьте стойки и мужественны, помните, что смелому воину не страшны ни самолеты, ни танки, ни снаряды врага… — писала газета Знамя Родины 29 июля 1942 года
29 июля: День тигра, МАГАТЭ и НАСА
100% тариф на российскую нефть вызовет согласованный ответ РФ, Китая и Индии Любовь Степушова Протесты на Украине: новый закон и его влияние на антикоррупцию и демократию Юрий Бочаров Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер
Последние материалы
Зепюр Брутян рассказала, что просит Павла Прилучного не меняться в семейной жизни
Звуки флейты и скрипки провоцируют собак на вой — мнение специалистов
Технолог Трейси Симс: немытые бананы могут переносить бактерии и пестициды
Власти Сан-Франциско запретили стоянку автодомов более чем на два часа
Эксперт отметил признаки ухудшения здоровья Аллы Пугачёвой по видео с фестиваля в Юрмале
Рецепт сырников без муки: лёгкость и нежность с манной крупой
41-летняя спортсменка Виктория Томас вернулась к тренировкам после остановки сердца и операции
Студенты университета Чили провели эксперимент с российским токамаком МИФИСТ-0
Страсбург: сочетание французского шарма и немецкой строгости в сердце Европы, утверждают гиды
Нехватка розеток и слабые полы: самые частые ошибки при ремонте квартир
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.