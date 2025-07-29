Смотрит спокойно, а уши уже в боевой стойке: что на самом деле чувствует ваша кошка

Уши кошки — это не просто органы слуха, а выразительный "язык", с помощью которого питомец показывает своё настроение. Внимательный хозяин может многое понять без единого звука.
Если уши стоят прямо и немного направлены вперёд — это признак дружелюбного интереса. Кошка расслаблена и готова к общению.
Лёгкое подёргивание кончиков ушей говорит о внимании: питомец прислушивается или наблюдает за чем-то важным, например, за шорохом за окном.
Когда уши расходятся в стороны, словно крылья, это сигнал лёгкого раздражения или дискомфорта. Животному что-то не нравится.
Если уши прижаты и направлены назад — кошка напугана или готовится защищаться. Важно не подходить к ней в этом состоянии.
Уши прижаты и одновременно развёрнуты в стороны? Кошка напряжена и не уверена, как реагировать — это признак тревоги и оценки ситуации.
Шипение вместе с прижатыми ушами — явный признак страха или агрессии. Лучше дать питомцу пространство.
Важно следить не только за положением ушей, но и за их движением. Это помогает точнее понять, что чувствует кошка.
Для верной оценки эмоций обращайте внимание и на позу, хвост, взгляд. Всё вместе даёт полную картину настроения животного.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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