Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лук нужно убирать в августе до дождей для сохранности урожая
Геологи из Стэнфорда исследовали 120 миллионов лет истории по разрезу реки Пил
Эпидемиолог Карань: клеща нужно извлечь и сдать на анализ как можно скорее
Ребристые свитеры с V-образным вырезом возвращаются в моду как ретро-стиль
Разрешение на жидкости свыше 100 мл в аэропортах Европы: что же поменялось
Ученые обнаружили связь между макияжем и развитием астмы у женщин
Hyundai Santa Fe признан самым надёжным семиместным кроссовером
Экспертное мнение: когда лучше есть бананы для максимальной пользы для организма
Вице-премьер Хуснуллин рассказал о результатах программы ИБК в строительстве жилья

Кошка как будто замешивает тесто? Это древний сигнал, который нельзя игнорировать

"Молочный шаг" у кошек связан с инстинктами новорождённых котят
4:04
Зоосфера

Если вы хотя бы раз наблюдали, как кошка ритмично перебирает лапами по одеялу или коленям хозяина, вы видели проявление одного из самых древних инстинктов этого вида. Это поведение, называемое "молочным шагом", уходит корнями в первые дни жизни котенка и сохраняется у многих кошек до глубокой старости. Но почему взрослое животное продолжает повторять эти движения, и что они на самом деле значат?

кошка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
кошка

Инстинкт, рождённый в детстве

Новорождённые котята при кормлении матери перебирают лапками её живот, стимулируя приток молока. Это первое поведение, с которым у них связывается чувство комфорта, сытости и безопасности. Эти приятные ощущения формируют сильную эмоциональную ассоциацию, которая сохраняется в подсознании животного на всю жизнь.

Когда взрослая кошка мнёт лапами мягкую поверхность — одеяло, подушку или ноги хозяина — она фактически бессознательно возвращается в то состояние покоя и защищённости, которое испытала рядом с матерью.

Механизм самоуспокоения

Такое поведение — не просто ностальгия по детству. Это мощный инструмент эмоциональной саморегуляции. Кошка прибегает к "молочному шагу", чтобы снять напряжение, расслабиться или выразить высшую степень удовольствия. Часто это происходит перед сном, в момент ласки или в ситуациях, когда животное ощущает максимальное спокойствие.

Сопровождающее топтание мурлыканье усиливает эффект — вибрации грудной клетки действуют как дополнительное средство самоуспокоения и расслабления. Некоторые исследователи даже считают, что мурлыканье обладает целебным эффектом не только для самой кошки, но и для человека рядом.

Способ метить территорию

Инстинкт у кошек многослойный. На подушечках их лап расположены специальные железы, выделяющие феромоны. Когда кошка мнёт лапами одеяло или одежду, она оставляет на поверхности невидимые метки. Это способ сообщить другим кошкам: "Это место занято".

Для нас запахи этих меток незаметны, но для других животных они служат мощным сигналом. Таким образом, кошка не только успокаивается, но и утверждает своё право на любимое место или человека.

Влияние индивидуальности

Не все кошки проявляют этот ритуал одинаково активно. У одних это ежедневная привычка, у других — редкое и едва заметное поведение. Всё зависит от:

  • характера животного;

  • уровня доверия к хозяину;

  • жизненного опыта (в том числе периода отъема от матери);

  • текущего эмоционального состояния.

Некоторые кошки предпочитают выражать комфорт другими способами — мурлыканьем, "кошачьими поцелуями" (медленными морганиями) или просто тихим присутствием рядом. Отсутствие "молочного шага" не говорит о проблемах — это лишь индивидуальность.

Что делать хозяину

Если кошка мнёт лапами ваше одеяло или ноги, не стоит останавливать её - если, конечно, это не причиняет неудобства. Напротив, это знак огромного доверия и чувства безопасности рядом с вами. Чтобы избежать повреждения ткани, достаточно регулярно подстригать кошке когти.

Этот ритуал — не просто милое поведение. Это отражение древней связи между инстинктами и эмоциями, своего рода "эмоциональный язык" кошек. Наблюдая за ним, вы можете лучше понять внутренний мир своего питомца.

"Молочный шаг" — это поведение, в котором сливаются детские воспоминания, стремление к комфорту, способ саморегуляции и даже территориальная метка. Оно соединяет сегодняшнюю домашнюю кошку с её далекими дикими предками. И каждый раз, когда ваша кошка мнёт одеяло или вашу ногу, она словно говорит: "Мне здесь хорошо. Это моё. И ты — мой".

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Популярное
28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227

Сегодня День Крещения Руси. О каких важных исторических событиях стоит вспомнить 28 июля?

28 июля: День крещения Руси, Летающая крепость и приказ №227
Будьте стойки и мужественны, помните, что смелому воину не страшны ни самолеты, ни танки, ни снаряды врага… — писала газета Знамя Родины 29 июля 1942 года
Будьте стойки и мужественны, помните, что смелому воину не страшны ни самолеты, ни танки, ни снаряды врага… — писала газета Знамя Родины 29 июля 1942 года
29 июля: День тигра, МАГАТЭ и НАСА
100% тариф на российскую нефть вызовет согласованный ответ РФ, Китая и Индии Любовь Степушова Протесты на Украине: новый закон и его влияние на антикоррупцию и демократию Юрий Бочаров Монодиеты не приводят к стабильному снижению веса — что нужно знать Игорь Буккер
Последние материалы
Вице-премьер Хуснуллин рассказал о результатах программы ИБК в строительстве жилья
Ученые разработали универсальную вакцину против рака
Шура о своей жизни в Москве: как роботы-доставщики впечатлили его друзей
Будьте стойки и мужественны, помните, что смелому воину не страшны ни самолеты, ни танки, ни снаряды врага… — писала газета Знамя Родины 29 июля 1942 года
Неправильная техника и слабость мышц живота вызывают боль в пояснице при упражнениях — тренеры
Юрист Харди: за ремонт автомобиля на даче можно получить штраф до 20 тысяч рублей
Налог на вклады в 2025 году: при доходе свыше 210 тысяч рублей придётся платить
Перемещение между рейсами: как однодневное бронирование отеля улучшает путешествие
В августе яблоням и грушам необходима подкормка фосфором и калием
Геофизик Кристиан Мильке объяснил подъём почвы упругой реакцией на обезвоживание
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.