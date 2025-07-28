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Океан против них, но они не теряются: как пингвины выбирают маршрут в хаосе

Как пингвины строят маршрут в бурном океане: новое исследование
1:28
Зоосфера

Магеллановы пингвины — прирождённые морские странники. Несмотря на бурные течения и непредсказуемую добычу, они безошибочно прокладывают маршрут сквозь изменчивую стихию.

Императорский пингвин
Фото: commons.wikimedia.org by Christopher Michel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Императорский пингвин

Как пингвины преодолевают хаос открытого океана

Эти птицы регулярно покидают прибрежные гнездовья и отправляются в море на поиски еды. Новое исследование под руководством Ричарда Майкла Ганнера показало, как именно им это удаётся.

27 пингвинов были снабжены GPS-трекерами и датчиками движения. Учёные изучили их поведение в разных условиях — от спокойного моря до сильных течений.

Умная адаптация к стихии

При слабых течениях пингвины двигаются по прямой. Но если вода неспокойна, они корректируют курс, позволяя течению влиять на маршрут. Это может удлинить путь, но помогает сохранить энергию.

S-образная тактика

Интересный факт: многие птицы выбирают извилистые траектории. Такие S-образные маршруты позволяют снизить сопротивление и двигаться эффективнее. До 80 % пути обратно к колонии пингвины проводят в охоте.

Гибкость как способ выживания

Гибкость маршрутов помогает пингвинам охотиться в сложных условиях, экономить силы и не теряться в открытом океане. Их стратегия — пример природной точности и выносливости.

Уточнения

Пингви́новые - семейство нелетающих морских птиц, единственное современное в отряде пингвинообра́зных (Sphenisciformes).

Автор Дмитрий Тезнев
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