Океан против них, но они не теряются: как пингвины выбирают маршрут в хаосе

Магеллановы пингвины — прирождённые морские странники. Несмотря на бурные течения и непредсказуемую добычу, они безошибочно прокладывают маршрут сквозь изменчивую стихию.
Эти птицы регулярно покидают прибрежные гнездовья и отправляются в море на поиски еды. Новое исследование под руководством Ричарда Майкла Ганнера показало, как именно им это удаётся.
27 пингвинов были снабжены GPS-трекерами и датчиками движения. Учёные изучили их поведение в разных условиях — от спокойного моря до сильных течений.
Умная адаптация к стихии
При слабых течениях пингвины двигаются по прямой. Но если вода неспокойна, они корректируют курс, позволяя течению влиять на маршрут. Это может удлинить путь, но помогает сохранить энергию.
S-образная тактика
Интересный факт: многие птицы выбирают извилистые траектории. Такие S-образные маршруты позволяют снизить сопротивление и двигаться эффективнее. До 80 % пути обратно к колонии пингвины проводят в охоте.
Гибкость как способ выживания
Гибкость маршрутов помогает пингвинам охотиться в сложных условиях, экономить силы и не теряться в открытом океане. Их стратегия — пример природной точности и выносливости.
Пингви́новые - семейство нелетающих морских птиц, единственное современное в отряде пингвинообра́зных (Sphenisciformes).
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