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Кто была та курица, что переходила дорогу? Откроем главный секрет её происхождения!

3500 лет назад: как появились первые куры – интересные факты из истории!
Зоосфера

Все слышали шутку про курицу, перешедшую дорогу. Но мало кто задумывался, кем была эта загадочная птица. Ведь домашние куры не возникли из воздуха — у них был дикий предок. Знакомьтесь: красная джунглевая курица (Gallus gallus) — именно от неё произошли все домашние породы.

куры
Фото: freepik.com is licensed under public domain
куры

Боевые куры и древние традиции

Интересно, что одомашнивание кур началось вовсе не ради мяса или яиц. Первые куры участвовали в петушиных боях — популярном ритуале и развлечении в Юго-Восточной Азии.

Красные джунглевые куры славились своим характером и отлично подходили для этого кровавого спорта. Только спустя тысячи лет их начали разводить как источник еды.

По оценкам учёных, переход к выращиванию кур ради мяса и яиц начался около 3500 лет назад. Египтяне даже создали обогреваемые инкубаторы — настоящий технологический прорыв.

С развитием торговли куры распространились по миру, а постоянное скрещивание дало начало множеству новых пород.

Чем уникальны красные джунглевые куры?

  • Яркое оперение с оттенками золота, бронзы и зелени.
  • Самцы — с ярким гребнем, самки — более скромны, но лучше маскируются.
  • Способны летать и устраиваются на ночлег на деревьях.
  • Строгая иерархия внутри стаи (знаменитый "порядок клевания").

Именно такие особенности сделали этих птиц не только бойцами, но и выносливыми предками домашних кур.

Современные потомки

Хотя сегодня большинство кур — результат скрещивания, ДНК красной джунглевой курицы по-прежнему встречается почти у всех пород. Примеры:

  • Джерсийский гигант — тяжёлый и мясистый (до 6,8 кг).
  • Белый леггорн — чемпион по яйценоскости (до 7 яиц в неделю).

Интересно, что современные куры также несут следы других диких видов — серой, зелёной и шри-ланкийской джунглевых кур.

Уточнения

Ба́нкивская джу́нглевая ку́рица или банкивский петух (лат. Gallus gallus), — вид птиц из семейства фазановых отряда курообразных (Galliformes). Выделяют пять подвидов. Типовой вид рода джунглевых кур (Gallus) и всего отряда. Обитает в Юго-Восточной Азии. Считается, что именно от него происходят домашние куры.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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