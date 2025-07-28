Кто была та курица, что переходила дорогу? Откроем главный секрет её происхождения!

Все слышали шутку про курицу, перешедшую дорогу. Но мало кто задумывался, кем была эта загадочная птица. Ведь домашние куры не возникли из воздуха — у них был дикий предок. Знакомьтесь: красная джунглевая курица (Gallus gallus) — именно от неё произошли все домашние породы.
Интересно, что одомашнивание кур началось вовсе не ради мяса или яиц. Первые куры участвовали в петушиных боях — популярном ритуале и развлечении в Юго-Восточной Азии.
Красные джунглевые куры славились своим характером и отлично подходили для этого кровавого спорта. Только спустя тысячи лет их начали разводить как источник еды.
По оценкам учёных, переход к выращиванию кур ради мяса и яиц начался около 3500 лет назад. Египтяне даже создали обогреваемые инкубаторы — настоящий технологический прорыв.
С развитием торговли куры распространились по миру, а постоянное скрещивание дало начало множеству новых пород.
Именно такие особенности сделали этих птиц не только бойцами, но и выносливыми предками домашних кур.
Хотя сегодня большинство кур — результат скрещивания, ДНК красной джунглевой курицы по-прежнему встречается почти у всех пород. Примеры:
Интересно, что современные куры также несут следы других диких видов — серой, зелёной и шри-ланкийской джунглевых кур.
Ба́нкивская джу́нглевая ку́рица или банкивский петух (лат. Gallus gallus), — вид птиц из семейства фазановых отряда курообразных (Galliformes). Выделяют пять подвидов. Типовой вид рода джунглевых кур (Gallus) и всего отряда. Обитает в Юго-Восточной Азии. Считается, что именно от него происходят домашние куры.
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