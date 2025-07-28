Не хотите навредить коту после купания: избегайте этих распространённых ошибок

Как избежать проблем после купания кота: важные советы по уходу и здоровью питомца

3:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Купание кота — это всегда испытание как для питомца, так и для его хозяина. И даже если вам удалось помыть питомца без царапин, расслабляться рано. Ошибки, совершённые после ванны, могут нанести вред вашему коту даже больше, чем сам процесс купания.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Испуганная кошка у края ванны

Не сушите кота феном

Одной из самых распространённых ошибок является использование фена для сушки. Горячий воздух, которым обычно сушат волосы, может вызвать ожоги на нежной коже кота. Чтобы избежать этого, лучше всего дать питомцу высохнуть естественным путём, избегая горячих источников воздуха. В случае необходимости, можно использовать фен на холодном воздухе, но не направляйте поток прямо на питомца.

Не выпускайте кота на балкон

После купания многие владельцы решают, что питомец "обсохнет" быстрее, если оставить его на балконе. Однако сквозняк может привести к простуде, так как влажная шерсть долго не высыхает в холодной или ветреной атмосфере. Лучше оставить кота в теплом помещении, где температура комфортна для его восстановления.

Не вытирайте кота грубо полотенцем

Кожа кота после воды особенно чувствительна, и грубое вытирание полотенцем может вызвать раздражение. Вместо того чтобы тереть шерсть, аккуратно промокайте её, двигаясь по направлению роста волос. Это поможет избежать травмирования кожи и сохранить её здоровой.

Не игнорируйте уши кота

Очень важно обратить внимание на уши после купания. Вода, попавшая внутрь уха, может провоцировать воспаления и инфекции. Используйте ватный тампон, чтобы аккуратно удалить влагу из внешней части ушной раковины, но никогда не пытайтесь проникать в ухо слишком глубоко.

Не расчёсывайте мокрую шерсть

После купания не стоит сразу приступать к расчёсыванию шерсти. Мокрые волосы легко выдёргиваются, что может вызвать боль у питомца. Дождитесь, пока кот полностью высохнет, и только потом можно аккуратно расчёсывать его шерсть.

Не кормите кота сразу после купания

После стресса, вызванного купанием, кот может чувствовать тошноту. Кормление сразу после ванны может ухудшить его самочувствие. Лучше предложить еду через час-полтора после процедуры, когда питомец немного успокоится и восстановит силы.

Не отпускайте кота на улицу сразу после купания

Одной из самых опасных ошибок является отпускание кота на улицу сразу после купания. Мокрая шерсть притягивает пыль, паразитов и инфекции. Даже если ваш питомец просится гулять, подождите, пока он полностью высохнет. Прогулка на улице в это время может привести к болезни и дополнительным проблемам.

Правильный уход — залог здоровья кота

Помните, что правильный уход после ванны не только сохранит здоровье вашего питомца, но и сделает следующий процесс купания менее стрессовым для него. Будьте внимательны к его потребностям и следите за его состоянием, чтобы каждый заплыв оставлял только положительные воспоминания.

Уточнения

домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.

