Как справиться с бесконечным лаем? Скрытые причины, которые не расскажут ветеринары

Причины чрезмерного лая у собак и способы научить их быть тише

2:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда лай становится чрезмерным, важно найти подход к его уменьшению. Чтобы это сделать, необходимо разобраться в причинах такого поведения собаки. Вот несколько рекомендаций:

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Маленькая собака рычит

Найти причину

Первым шагом в решении проблемы является определение причины лающего поведения. Если собака лает из-за того, что видит что-то через окно, можно закрыть шторы или жалюзи. Когда лай вызван незнакомыми звуками, полезно включить музыку или телевизор, чтобы замаскировать раздражители. В случае стресса из-за разлуки с хозяином, стоит обратиться к специалисту по поведению собак, который поможет разработать план по устранению этой проблемы.

Также важно убедиться, что собака получает достаточную физическую нагрузку, так как усталые собаки менее склонны к лишнему лаю.

Игнорировать лай

Один из самых эффективных способов — это игнорировать лай. Когда собака лакает, пытаясь привлечь внимание, важно не реагировать на это. Если хозяин отвечает на лай, он случайно обучает собаку, что таким образом она получает то, что хочет. Поэтому стоит игнорировать лай, а когда собака затихает, спустя несколько секунд наградить ее лакомством. Это поможет питомцу ассоциировать тишину с положительным результатом.

Обучение командам

Обучение собаки командам "говори" и "тихо" может быть отличным решением. Когда собака начинает лаять, можно дать команду "говори", чтобы она ассоциировала лай с этой командой. Когда собака поймет команду, можно начать обучать ее команде "тихо". Важно поощрять ее, когда она перестает лаять. Начинать тренировки стоит в спокойной обстановке, а затем постепенно усложнять задачу, тренируя собаку при раздражающих факторах, например, когда кто-то стучит в дверь.

Проблема избалованности

Избыточное внимание и выполнение всех желаний собаки могут привести к тому, что она начнет использовать лай как способ манипуляции. Важно, чтобы питомец понимал, что не всегда его желания могут быть выполнены немедленно. Контроль над поведением собаки и избегание излишней потаканности поможет предотвратить чрезмерный лай.

Лай — это естественная реакция собаки, но когда он становится чрезмерным, важно найти правильный подход для его контроля. Важно определить, что именно вызывает лай, и применить методы, такие как игнорирование, обучение командам и корректировка поведения через тренировки. Если проблема с поведением собаки не решается, рекомендуется обратиться к профессиональному тренеру или ветеринару для получения дополнительных рекомендаций.

Уточнения

Ветерина́р (лат. veterinarius — «касающийся рабочего скота») — специалист с высшим (ветеринарный врач) или средним специальным (ветеринарный фельдшер) образованием, занимающийся лечением животных (ветеринарией) и сопутствующими обязанностями.

