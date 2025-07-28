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Один питомец спасает от хандры, другой — лишь молча смотрит: кого стоит выбрать на пенсии

Учёные из Китая и Германии назвали собаку лучшим питомцем для людей старше 60 лет
4:40
Зоосфера

Домашние питомцы способны наполнять дом уютом, дарить эмоции и снимать стресс. Особенно остро их влияние ощущается в пожилом возрасте, когда снижается социальная активность, а одиночество становится реальной угрозой здоровью. Так кого же выбрать — кошку или собаку? Ученые из Китая и Германии провели масштабное исследование и пришли к неожиданно единодушному выводу: людям старше 60 лет больше подходит собака.

Кошка с пенсинером
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка с пенсинером

Почему тема так важна

С возрастом снижается круг общения, а у многих — и возможность вести активный образ жизни. Это напрямую влияет на психологическое состояние, а иногда и на продолжительность жизни. Одиночество — один из ключевых факторов риска, влияющих на смертность среди пожилых людей. Именно с этой точки зрения исследователи решили выяснить, какое животное может стать не просто компаньоном, а настоящим спасением.

Как проводилось исследование

Инициаторами проекта стали сотрудники Шанхайского университета, а затем к ним присоединились немецкие специалисты. В исследование были включены 2867 человек в возрасте старше 60 лет. Респондентов разбили на пять групп:

  1. Люди без домашних животных.

  2. Владельцы только собак.

  3. Владельцы только кошек.

  4. Владельцы других питомцев (птицы, рыбы, грызуны и т. д.).

  5. Те, у кого были как кошки/собаки, так и другие животные.

Опросы проводились письменно и по телефону, с упором на оценку психоэмоционального состояния, наличие депрессии, уровень одиночества и качество повседневной жизни.

Результаты: собака — больше, чем просто питомец

Анализ показал: владельцы собак ощутимо реже страдают от депрессии и одиночества. Их общее психическое состояние было лучше, а уровень удовлетворенности жизнью — выше. У пожилых собаководов отмечалась меньшая тревожность и большая активность, как физическая, так и социальная.

В то же время владельцы кошек, рыбок или попугаев не показали заметных улучшений по ключевым параметрам. Кошки хоть и создают эмоциональный комфорт, но, как выяснилось, не способны компенсировать нехватку общения и не стимулируют физическую активность.

Почему собака полезнее в пожилом возрасте

Исследователи объясняют это несколькими факторами:

  • Обязательные прогулки. Даже короткий выгул дважды в день обеспечивает минимально необходимую физическую активность. Это полезно для сердца, суставов и дыхательной системы.

  • Социальные контакты. Владельцы собак чаще общаются с другими людьми на прогулках — с соседями, другими владельцами, детьми. Это помогает сохранять социальную включённость.

  • Эмоциональная привязанность. Собаки более ориентированы на человека и нуждаются в постоянном контакте. Это формирует крепкую связь и ощущение нужности, чего часто не хватает в пожилом возрасте.

  • Чуткость к настроению хозяина. Собаки способны уловить, когда человеку грустно или плохо, и реагируют на это участием, лаской, своим присутствием. Это своего рода терапия без слов.

А кошка

Кошки — существа независимые. Они не требуют регулярных прогулок, не всегда ориентированы на постоянное общение и предпочитают контакт по своему желанию. Они отлично подходят для тех, кто ценит уединение и не готов к обязательствам, но, как показало исследование, они не обеспечивают того уровня вовлеченности и поддержки, который необходим для профилактики одиночества у пожилых людей.

Вывод: собака — лучший выбор после 60 лет

Учёные пришли к однозначному выводу: собака — оптимальный выбор для пожилых людей, особенно тех, кто живёт один или переживает снижение социальной активности. Она помогает сохранить здоровье, вернуть смысл в повседневную рутину и дарит эмоциональную поддержку.

Важно: выбор породы также имеет значение. Специалисты рекомендуют спокойных, не слишком активных собак небольшого и среднего размера — таких, как мопс, кавалер-кинг-чарльз-спаниель, ши-тцу или бишон-фризе. Такие породы не требуют длительных прогулок, но прекрасно адаптированы для жизни в квартире и любят контакт с человеком.

Уточнения

Живо́тные-компаньо́ны (иначе дома́шние пито́мцы или дома́шние люби́мцы) — термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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