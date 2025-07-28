Один питомец спасает от хандры, другой — лишь молча смотрит: кого стоит выбрать на пенсии

Домашние питомцы способны наполнять дом уютом, дарить эмоции и снимать стресс. Особенно остро их влияние ощущается в пожилом возрасте, когда снижается социальная активность, а одиночество становится реальной угрозой здоровью. Так кого же выбрать — кошку или собаку? Ученые из Китая и Германии провели масштабное исследование и пришли к неожиданно единодушному выводу: людям старше 60 лет больше подходит собака.
С возрастом снижается круг общения, а у многих — и возможность вести активный образ жизни. Это напрямую влияет на психологическое состояние, а иногда и на продолжительность жизни. Одиночество — один из ключевых факторов риска, влияющих на смертность среди пожилых людей. Именно с этой точки зрения исследователи решили выяснить, какое животное может стать не просто компаньоном, а настоящим спасением.
Инициаторами проекта стали сотрудники Шанхайского университета, а затем к ним присоединились немецкие специалисты. В исследование были включены 2867 человек в возрасте старше 60 лет. Респондентов разбили на пять групп:
Люди без домашних животных.
Владельцы только собак.
Владельцы только кошек.
Владельцы других питомцев (птицы, рыбы, грызуны и т. д.).
Те, у кого были как кошки/собаки, так и другие животные.
Опросы проводились письменно и по телефону, с упором на оценку психоэмоционального состояния, наличие депрессии, уровень одиночества и качество повседневной жизни.
Анализ показал: владельцы собак ощутимо реже страдают от депрессии и одиночества. Их общее психическое состояние было лучше, а уровень удовлетворенности жизнью — выше. У пожилых собаководов отмечалась меньшая тревожность и большая активность, как физическая, так и социальная.
В то же время владельцы кошек, рыбок или попугаев не показали заметных улучшений по ключевым параметрам. Кошки хоть и создают эмоциональный комфорт, но, как выяснилось, не способны компенсировать нехватку общения и не стимулируют физическую активность.
Исследователи объясняют это несколькими факторами:
Обязательные прогулки. Даже короткий выгул дважды в день обеспечивает минимально необходимую физическую активность. Это полезно для сердца, суставов и дыхательной системы.
Социальные контакты. Владельцы собак чаще общаются с другими людьми на прогулках — с соседями, другими владельцами, детьми. Это помогает сохранять социальную включённость.
Эмоциональная привязанность. Собаки более ориентированы на человека и нуждаются в постоянном контакте. Это формирует крепкую связь и ощущение нужности, чего часто не хватает в пожилом возрасте.
Чуткость к настроению хозяина. Собаки способны уловить, когда человеку грустно или плохо, и реагируют на это участием, лаской, своим присутствием. Это своего рода терапия без слов.
Кошки — существа независимые. Они не требуют регулярных прогулок, не всегда ориентированы на постоянное общение и предпочитают контакт по своему желанию. Они отлично подходят для тех, кто ценит уединение и не готов к обязательствам, но, как показало исследование, они не обеспечивают того уровня вовлеченности и поддержки, который необходим для профилактики одиночества у пожилых людей.
Учёные пришли к однозначному выводу: собака — оптимальный выбор для пожилых людей, особенно тех, кто живёт один или переживает снижение социальной активности. Она помогает сохранить здоровье, вернуть смысл в повседневную рутину и дарит эмоциональную поддержку.
Важно: выбор породы также имеет значение. Специалисты рекомендуют спокойных, не слишком активных собак небольшого и среднего размера — таких, как мопс, кавалер-кинг-чарльз-спаниель, ши-тцу или бишон-фризе. Такие породы не требуют длительных прогулок, но прекрасно адаптированы для жизни в квартире и любят контакт с человеком.
Живо́тные-компаньо́ны (иначе дома́шние пито́мцы или дома́шние люби́мцы) — термин, используемый для обозначения домашних животных, которых человек содержит у себя в доме для общения и получения положительных эмоций.
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