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Плачут, когда вы уходите: эти собаки не переносят одиночества даже на час

Бишон-фризе, выжла и бордер-колли тяжело переносят разлуку с хозяином
4:55
Зоосфера

Собаки — существа социальные, и большинство из них плохо переносят длительное одиночество. Однако есть породы, для которых разлука с хозяином становится настоящим испытанием. Эти питомцы нуждаются в постоянном контакте с человеком, и при недостатке внимания буквально чахнут. Если вы часто отсутствуете дома, с выбором собаки стоит быть особенно осторожным — не все породы готовы к жизни без постоянного взаимодействия с владельцем.

Собака на кровати
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Собака на кровати

Бишон-фризе

Очаровательный, пушистый и невероятно привязчивый бишон-фризе не просто любит, а нуждается в общении с человеком. Эти собаки-компаньоны плохо переносят даже кратковременную разлуку. Если хозяин уходит, бишон может испытывать тревогу, подавленность, а в запущенных случаях — впадать в настоящую депрессию. Он будет следовать за вами по пятам, сидеть на коленях и требовать ласки. Разлука для него — стресс, с которым он не справляется в одиночку.

Бордер-колли

Энергичная и интеллектуально развитая бордер-колли создана для работы и постоянного взаимодействия. Эта пастушья собака привыкла быть рядом с человеком, выполнять задачи и участвовать в активной жизни. Одиночество не просто огорчает бордер-колли — оно разрушает её психоэмоциональное состояние. Без стимуляции и общения она может начать проявлять деструктивное поведение: грызть мебель, выть, копать. Это не капризы, а крик о помощи.

Венгерская выжла

Одна из самых чувствительных пород. Выжла не только физически активна, но и эмоционально уязвима. Её нередко называют "прилипалой": она тянется к хозяину, спит рядом, старается быть в поле зрения. Даже непродолжительное отсутствие человека может вызвать у выжлы беспокойство, скуку, тревожное поведение. В одиночестве собака становится вялой, отказывается от игр и пищи.

Гаванский бишон

Миниатюрная, дружелюбная и ласковая порода, для которой служение человеку — смысл жизни. Гаванец любит быть на руках, следить за действиями хозяина и участвовать во всех делах. Его даже называют "ручной собакой" — он буквально создан для того, чтобы быть рядом. Без постоянного контакта гаванский бишон может скучать и тосковать. Порода абсолютно не подходит для людей, проводящих много времени вне дома.

Лабрадор-ретривер

Лабрадоры славятся добрым нравом и высокой обучаемостью. Но несмотря на уравновешенность, они очень зависимы от внимания человека. При отсутствии контакта и эмоций начинают тосковать. Нередко это проявляется в повышенной вокализации — собака может лаять или выть, даже если хозяин отлучился ненадолго. Лабрадор нуждается не только в физических нагрузках, но и в эмоциональном контакте.

Другие породы, склонные к тревоге разлуки

Хотя бишоны, выжлы и лабрадоры особенно чувствительны к одиночеству, они не единственные. Часто плохо переносят отсутствие хозяина:

  • Далматинцы — активные и эмоционально открытые;

  • Кокер-спаниели — ласковые и зависимые от похвалы;

  • Австралийская овчарка — рабочая порода с потребностью в миссии;

  • Немецкая овчарка — лояльная, требует постоянной связи с владельцем;

  • Чихуахуа — несмотря на размер, обладают сильной привязанностью.

Что происходит, когда собака остаётся одна

Для собак, страдающих от одиночества, характерны:

  • навязчивое поведение (поиск хозяина, вытьё, царапанье дверей);

  • деструктивные действия (разрушение предметов);

  • снижение аппетита и активности;

  • признаки депрессии (апатия, отказ от игры);

  • нарушение туалетного поведения.

Эти симптомы не стоит игнорировать — это не "капризы", а признаки тревоги и стресса.

Что делать, если собака не выносит одиночества

Если вы уже стали владельцем чувствительной породы, важно:

  • обеспечить собаке структурированный день;

  • использовать интерактивные игрушки и головоломки;

  • оставить включённое радио или телевизор;

  • обучить собаку самостоятельному времяпрепровождению;

  • не поощрять тревожное поведение (не возвращаться в ответ на лай).

При серьёзных проявлениях тревоги может понадобиться помощь зоопсихолога.

Собаки — существа с глубокими эмоциональными потребностями, и для некоторых пород одиночество — настоящее испытание. Перед тем как выбрать породу, важно понять: сколько времени вы готовы проводить с питомцем? Ведь для бишона, выжлы или бордер-колли ваше присутствие — не просто комфорт, а жизненная необходимость.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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