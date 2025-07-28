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Собачья безопасность на первом месте: как этот фрукт может привести к почечной недостаточности

Виноград и изюм: смертельная опасность для собак — советы ветеринаров
3:15
Зоосфера

Виноград — это вкусный и полезный фрукт для человека. Он богат витаминами, такими как витамин C, K и группы B, а также минералами, такими как калий, медь и марганец. Антиоксиданты, содержащиеся в винограде, способствуют профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых форм рака. Пищевые волокна помогают поддерживать нормальную работу пищеварительной системы, а органические кислоты способствуют пищеварению и обладают слабительными свойствами.

Собака и еда
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака и еда

Но, несмотря на все полезные качества, виноград — это крайне опасный продукт для собак. Даже небольшое количество винограда или изюма может вызвать серьезное отравление у животных. Токсины, содержащиеся в этих фруктах, могут привести к рвоте, сильному ослаблению, а в самых тяжелых случаях — к острой печеночной недостаточности и даже смерти.

Симптомы отравления виноградом

Если ваша собака съела виноград, не ждите, что все пройдет само собой. Даже небольшое количество может вызвать токсичные реакции. Основные симптомы отравления включают:

  • Слабость

  • Потеря аппетита

  • Рвота

  • Диарея

  • Боли в животе

  • Повышенная жажда

  • Чрезмерное мочеиспускание

  • Обезвоживание

Серьезные признаки почечной недостаточности обычно проявляются через 24-48 часов после поедания винограда и могут включать анурию (отсутствие мочеиспускания) и гипертонию.

Если вы заметили такие симптомы у вашей собаки, немедленно обратитесь к ветеринару. Не пытайтесь вызвать рвоту самостоятельно, особенно если животное без сознания или испытывает затруднения с дыханием.

Причины токсичности винограда для собак

Ветеринары давно знают, что виноград и изюм токсичны для собак, однако точный механизм этого воздействия остается неясным. Некоторые исследования указывают на то, что виннокаменная кислота (или тартаровая кислота) может быть причиной отравления. Собаки не способны эффективно метаболизировать этот компонент, что может привести к повреждению почек.

Почему вишни опасны для кошек

Как и виноград для собак, вишни также представляют опасность для кошек. Хотя для человека вишни являются вкусным и полезным фруктом, для кошек они могут быть опасными. Вишни содержат цианид, который может быть токсичным для животных. Из-за этого не рекомендуется давать кошкам вишни или другие плоды с косточками, такие как абрикосы и сливы.

Альтернативы: безопасные фрукты для собак

Несмотря на опасность некоторых фруктов, есть много других, которые безопасны для собак и могут стать вкусным и полезным угощением. Некоторые из них включают:

  • Арбуз (без косточек)

  • Бананы

  • Яблоки (без семечек)

  • Груши

  • Клубника

  • Манго

  • Ананас

Перед тем как предложить новый фрукт своему питомцу, всегда проконсультируйтесь с ветеринаром, чтобы убедиться, что он безопасен для здоровья вашего любимца. Важно помнить, что даже безопасные фрукты следует давать в умеренных количествах.

Уточнения

Фру́кт (лат. fructus — плод) — сочный съедобный плод растения. Фрукты являются важной составляющей пищи человека и многих животных.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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