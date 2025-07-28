Медленно ползущий по земле: как рыба, пережившая 400 миллионов лет, умудряется выжить в самых суровых условиях

Африканский дипнеуст: рыба, которая выживает в засуху, зарываясь в землю

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Африканский дипнеуст (Protopterus annectens), также известный как африканский двукрылый, — это уникальное существо, которое занимает промежуточное положение между рыбой и земноводным. Он обитает в реках и озерах Африки и привлекает внимание благодаря своей способности выживать в условиях, где другие водные организмы не смогли бы справиться. Африканский дипнеуст имеет уникальную дыхательную систему, состоящую как из жабр, так и из легких, что позволяет ему дышать воздухом, когда уровень кислорода в воде слишком низок.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Дипнеуст

Этот вид рыб называется "живой окаменелостью", потому что он практически не изменился за 400 миллионов лет, став свидетелем огромных изменений в экосистемах. Дипнеуст — это живое свидетельство эволюции, которое продолжает существовать и сегодня.

Как распознать африканского дипнеуста

Африканский дипнеуст имеет удлиненное, змеевидное тело, которое может достигать 1 метра в длину. Его кожа покрыта тонкой, глубоко врезающейся чешуей, что придает ему слизистый вид. У дипнеуста есть четыре нитевидных плавника, которые больше напоминают придатки, чем традиционные плавники. Одной из его отличительных черт является наличие двулопастного легкого, которое позволяет ему дышать воздухом. Это дает дипнеусту уникальное преимущество перед другими рыбами, которые могут дышать только через жабры.

Как африканский дипнеуст передвигается по суше

Хотя дипнеуст не может ходить в буквальном смысле, он способен ползать по суше. Для этого он использует свои грудные и тазовые плавники, которые действуют как опоры для тела, когда он двигается по грязным или влажным поверхностям. Он сокращает боковые мышцы, создавая рябь, что помогает ему перемещаться. Это медленное и энергозатратное движение позволяет ему находить новые водоемы, когда старые высыхают.

Дипнеуст может ползти по грязи в поисках нового водоема, если его прежний водоем иссох. Если найти воду не удается, он зарывается в землю, переходя в состояние покоя, где может оставаться месяцами.

Где обитает африканский дипнеуст

Африканский дипнеуст встречается в регионах Африки, расположенных к югу от Сахары. Он обитает в бассейнах крупных рек, таких как Сенегал, Мали, Гамбия, а также в других странах Западной и Центральной Африки. Этот вид предпочитает спокойные и мутные воды с высоким содержанием органических веществ, такие как болота, медленные реки и поймы. Эти экосистемы подвержены сезонным колебаниям, с долгими периодами засухи, за которыми следуют наводнения.

Чем питается африканский дипнеуст

Дипнеуст — всеядный хищник, который питается водными беспозвоночными, такими как насекомые, моллюски и ракообразные, а также мелкой рыбой и растительностью. Он обладает уникальной системой зубов, которая позволяет ему дробить твердую пищу, например, ракушки и водных насекомых. Этот протоптер также использует сосание для захвата пищи, что помогает ему выживать в мутной воде с плохой видимостью.

Как ведет себя африканский дипнеуст в различные сезоны

Во время влажного сезона дипнеуст активно ищет пищу, плавая в водоемах с небольшим потоком воды. Однако в сухой сезон, когда водоемы начинают высыхать, он переходит в состояние покоя, роет нору в грязи и выделяет защитную слизь. Этот кокон помогает ему сохранять влагу и выжить в условиях, где другие водные организмы не могли бы продолжить существование. В состоянии покоя дипнеуст почти не двигается, и его метаболизм замедляется.

Как размножается африканский дипнеуст

Африканский дипнеуст размножается в сезон дождей. Самец выкапывает ямку в илистом грунте, где самка откладывает икру. После этого самец охраняет яйца до тех пор, пока не появятся личинки, которые обладают наружными жабрами для дыхания в воде. С течением времени у молодых рыб развиваются легкие, и жабры исчезают.

Является ли африканский дипнеуст исчезающим видом

На сегодняшний день африканский дипнеуст не считается исчезающим видом. Хотя он сталкивается с угрозами, такими как разрушение среды обитания, загрязнение и вылов для употребления в пищу, его популяция остается относительно стабильной. Этот вид не находится под угрозой исчезновения и занесен в категорию "вызывающих наименьшее беспокойство" в Красном списке Международного союза охраны природы (МСОП). Тем не менее, его среда обитания продолжает подвергаться воздействию человеческой деятельности.

Единственная рыба, способная ходить по суше

Африканский дипнеуст иногда называют единственной рыбой, способной ходить по суше, но это не совсем точно. Его передвижение по земле напоминает медленное скольжение, и хотя он не может ходить в обычном смысле, его способность ползать по грязи и зарываться в землю делает его уникальным существом среди рыб.

Уточнения

Рыбы — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом.

