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Киберголубь, управляемый с помощью нейроуправления: будущее биотехнологий или фантастика

Учёные создали первого в мире киберголубя с нейроуправлением
1:41
Зоосфера

Китайские ученые создали первый в мире киберголубя, соединив живое существо с новейшими технологиями. Исследователи из Нанкинского университета аэронавтики и астронавтики совместно с коллегами из Института автоматизации КАН разработали уникальную систему, которая позволяет управлять полетом птицы с помощью нейроуправления.

Киберголубь
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Киберголубь

Микрочип в мозге голубя

В мозг голубя был вживлен микроскопический чип, который, отправляя электрические импульсы, регулирует высоту полета. Так, при частоте 60 Гц голубь поднимется, а при 80 Гц — опустится. При этом направление полета остается стабильным, что позволяет отделить управление высотой от навигации.

"Мы впервые добились точного управления вертикальной траекторией в условиях реального полета, а не в лаборатории" — отмечают авторы исследования.

Применение для гибридных летательных платформ

Эксперименты с киберголубем — важный шаг в создании гибридных летательных платформ, которые сочетают биологические и технологические возможности. Такие устройства могут быть использованы для различных задач, таких как мониторинг, разведка и спасательные миссии, особенно в тех условиях, где традиционные дроны не справляются.

Биодроны будущего

В будущем ученые видят киберголубей как предшественников новой категории биодронов — летательных аппаратов, в которых нейроуправление будет интегрировано в живые организмы, обеспечивая высокую маневренность, адаптацию к окружающей среде и минимальное потребление энергии.

Уточнения

Го́луби — род птиц из семейства голубиных.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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