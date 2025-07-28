Киберголубь, управляемый с помощью нейроуправления: будущее биотехнологий или фантастика

Учёные создали первого в мире киберголубя с нейроуправлением

1:41 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Китайские ученые создали первый в мире киберголубя, соединив живое существо с новейшими технологиями. Исследователи из Нанкинского университета аэронавтики и астронавтики совместно с коллегами из Института автоматизации КАН разработали уникальную систему, которая позволяет управлять полетом птицы с помощью нейроуправления.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Киберголубь

Микрочип в мозге голубя

В мозг голубя был вживлен микроскопический чип, который, отправляя электрические импульсы, регулирует высоту полета. Так, при частоте 60 Гц голубь поднимется, а при 80 Гц — опустится. При этом направление полета остается стабильным, что позволяет отделить управление высотой от навигации.

"Мы впервые добились точного управления вертикальной траекторией в условиях реального полета, а не в лаборатории" — отмечают авторы исследования.

Применение для гибридных летательных платформ

Эксперименты с киберголубем — важный шаг в создании гибридных летательных платформ, которые сочетают биологические и технологические возможности. Такие устройства могут быть использованы для различных задач, таких как мониторинг, разведка и спасательные миссии, особенно в тех условиях, где традиционные дроны не справляются.

Биодроны будущего

В будущем ученые видят киберголубей как предшественников новой категории биодронов — летательных аппаратов, в которых нейроуправление будет интегрировано в живые организмы, обеспечивая высокую маневренность, адаптацию к окружающей среде и минимальное потребление энергии.

Уточнения

Го́луби — род птиц из семейства голубиных.

