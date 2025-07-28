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Необычный феномен: как птицы на проводах избегают удара током — секрет, который скрыт на высоте

Почему птицы не получают ударов током, сидя на высоковольтных провода
3:34
Зоосфера

С детства мы знаем, что электричество опасно: не стоит совать пальцы в розетки и лучше отключать электроприборы перед их чисткой или ремонтом. Но почему тогда птицы, сидящие на высоковольтных проводах, не получают ударов током?

Птицы на проводах
Фото: Designed by Freepik by nikitabuida, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Птицы на проводах

Что такое электрический ток и как он течет по проводам

Электрический ток — это движение заряженных частиц в электромагнитном поле. Оно сопровождается изменением потенциальной энергии этих частиц, что называется разностью потенциалов. Электричество движется по замкнутому циклу: от электростанции к потребителю и обратно по нулевому проводу, который соединен с землей.

Электрический ток проводит различные материалы: металлы, воду, растворы солей и тела живых существ. Однако существуют и такие вещества, как стекло, резина и воздух, которые не проводят ток и называются диэлектриками.

Почему птицы на проводах не получают удара током

Чтобы птица могла получить удар током, она должна стать проводником между двумя точками с разной разностью потенциалов. Однако, сидя на проводе, птица касается только одного провода, что делает разницу потенциалов минимальной. Нет разницы — нет тока.

Хотя напряжение на проводах существует, птица не ощущает его, потому что для прохождения тока требуется движение электронов. А так как птица, хоть и проводник, значительно уступает проводам, то электроны предпочитают двигаться по медным проводам, а не через тело птицы.

Кроме того, воздух, как диэлектрик, не позволяет току пройти через птицу. Электроны просто не могут перейти в неё, так как воздушная среда препятствует их движению.

Какие исключения возможны

Тем не менее, птица может получить удар током в случае, если она коснется сразу двух проводов. Это случается при взлете с линии электропередачи, и часто такая ситуация возникает у крупных птиц, как аисты или вороны. При касании сразу двух кабелей разница потенциалов становится значительной, и ток проходит через тело птицы.

Другой случай — если птица одновременно касается и провода, и опоры, которая, в свою очередь, соединена с землей. В таком случае создается разница потенциалов, и ток проходит через птицу. Однако опоры, как правило, защищены изоляторами, которые предотвращают такие ситуации. Но если птица коснется провода и опоры, то контакт с землей может стать причиной поражения током.

Можно ли человеку дотрагиваться до проводов

Теоретически, человек может выжить, если случайно запутается в проводах, как это происходит с парашютистами. Но при этом нужно не касаться земли или других проводов. Однако стоит помнить, что контакт с электричеством всегда опасен, и не стоит экспериментировать.

Как работают электрики с высоковольтными проводами

Электрики, работающие с линиями под напряжением, носят специальную защитную одежду, перчатки, обувь и каски из диэлектрических материалов. Их спускают или поднимают с помощью вертолета или платформ, чтобы избежать контакта с землей. Это позволяет избежать разницы потенциалов и, соответственно, удара током.

При работе с электричеством соблюдайте технику безопасности: отключайте напряжение в сети, используйте изолированные инструменты, носите защитную одежду.

Уточнения

Провод — электротехническое изделие, служащее для соединения источника электрического тока с потребителем, компонентами электрической схемы.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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