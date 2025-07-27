Цератопсы и тираннозавры 76 миллионов лет шли по одной тропе — и оставили след, который меняет всё

Тираннозавры могли охотиться скоординированно — вывод из новой находки в Канаде

5:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Новая находка в канадской провинции Альберта изменила представление учёных о поведении динозавров в меловом периоде. В одном из самых известных палеонтологических районов мира — Провинциальном парке динозавров — исследователи обнаружили уникальную плиту с отпечатками, оставленными 76 миллионов лет назад. Она не только демонстрирует передвижение травоядных и хищников по одной и той же поверхности, но и даёт основания полагать, что тираннозавры могли выслеживать добычу организованно.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Глаз динозавра

Несколько видов, один маршрут

Плита размером с две парковки сохранила тринадцать следов цератопсов, вероятных анкилозавров, три отпечатка лап крупных тираннозавров и один изящный след небольшого хищника. Все следы идут в одном направлении, расположены на одной и той же поверхности и оставлены в течение короткого временного окна — возможно, минут или часов.

Ближайшие аналоги — находки одиночных или моновидовых следов. Здесь же — разные виды, движущиеся одновременно. Расположение следов цератопсов указывает на их слаженное движение в составе группы, что подтверждает предыдущие находки массовых костяков этих динозавров в том же районе.

Этот срез истории напоминает сцену из современного сафари: крупные травоядные двигаются группой, вероятно, по маршруту к водоёму или кормовой базе, а хищники держатся на расстоянии, наблюдая и оценивая слабые места.

Тираннозавры: одиночки или охотники-стратеги

Особый интерес вызывает пара отпечатков лап хищников, похожих на следы Bellatoripes fredlundi — представителя семейства тираннозаврид. Эти следы не просто случайно пересекают маршрут травоядных: они словно идут параллельно, отслеживая движения стада.

Ранее учёные считали тираннозавров одиночными охотниками, но подобные находки побуждают к пересмотру этой концепции. Гипотеза о "социальной охоте" у этих хищников становится всё более убедительной. Возможно, как современные волки, они взаимодействовали друг с другом, чтобы эффективнее загонять добычу.

Смешанные стада: защита числом и разными способностями

Необычно и само сочетание травоядных видов. Цератопсы и анкилозавры имели разные тела, манеру передвижения и способы защиты. Объединение таких разных животных в одну группу могло быть ответом на хищников.

Исследования поведения современных животных показывают, что зебры и антилопы гну часто объединяются в смешанные стада: численность обеспечивает защиту, а разные типы восприятия и поведения повышают шанс на выживание. В аналогичной логике рогатые цератопсы и бронированные анкилозавры могли быть естественными союзниками в меловой экосистеме.

Как грязь превратилась в капсулу времени

Следы сохранились в узкой полосе глинистого аргиллита, образовавшегося после того, как река изменила русло, а на её месте появилось мелкое, временами пересыхающее озеро. Под давлением лап динозавров влажная глина раздвигалась, оставляя рельефные отпечатки с приподнятыми краями. Эти края и стали ключом к обнаружению находки.

Команда использовала GPS и фотограмметрию, чтобы создать 3D-модель поверхности, не повредив оригинал. Это важно: следы — одна из самых уязвимых форм палеонтологических данных. В отличие от костей, они находятся на поверхности и могут исчезнуть за несколько месяцев под действием ветра, осадков и перепадов температур.

Следы важнее, чем кажется

До сих пор большая часть знаний о поведении динозавров основывалась на костях — массовых захоронениях одного вида или скелетах, оставленных в одиночку. Следы добавляют динамику: они показывают движение, взаимодействие, возможные поведенческие паттерны. Здесь впервые зафиксировано, как травоядные разных видов шли вместе, а хищники, возможно, следили за ними.

Более того, успех поиска стал возможен благодаря способности учёных распознавать тонкие выступы железосодержащих ободов — признак древних следов. Это открывает новые перспективы для поиска подобных участков в других регионах.

Переосмысление "пустых" пород

Парк, где была сделана находка, знаменит своими окаменелостями: более 400 сочленённых скелетов. Но долгое время считалось, что там нет качественно сохранившихся следов. Этот случай доказывает обратное. То, что раньше воспринималось как просто слоистые обнажения, оказалось настоящей палеонтологической хроникой — нужно лишь правильно смотреть.

Следы на скале в южной Альберте не только стали редкой находкой, но и расширили представления о том, как жили и передвигались динозавры. Они указывают на сложную, социально организованную жизнь — с групповой координацией, реакцией на угрозы и, возможно, даже охотничьими стратегиями. Эти отпечатки — не просто древние следы, а свидетельство поведения, которое невозможно "прочитать" в костях.

Уточнения

Тиранноза́вр — род плотоядных тероподных динозавров из семейства тираннозаврид, включающий типовой вид Tyrannosaurus rex (лат. rex — «король») и более ранний Tyrannosaurus mcraeensis.

