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Бетон бессилен, техника не справляется: только эти животные умеют оживлять мёртвые реки

Бобры восстанавливают пересохшие реки быстрее и дешевле инженерных решений
3:43
Зоосфера

Когда пересохшие русла рек становятся символом экологической катастрофы, на помощь неожиданно приходят… бобры. Эти грызуны, которых чаще всего ассоциируют с плотинами в мультиках, в реальности спасают водные экосистемы там, где техника бессильна. Эксперимент в Юте доказывает: чтобы вернуть реке жизнь, не всегда нужны миллионы долларов и экскаваторы — иногда достаточно пары трудолюбивых лап.

Бобер
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бобер

Река умирает — и вместе с ней всё живое

Реки Сан-Рафаэль и Прайс в восточной части Юты на протяжении десятилетий страдали от последствий человеческой деятельности: водозаборы, сельское хозяйство, плотины, изменённые русла. Итог — исчезновение воды, гибель флоры и фауны, пересохшее дно и пыль вместо течения.

Традиционные восстановительные меры включают тяжёлую технику, бетонные сооружения и много бюрократии. Всё это сложно, дорого и часто малоэффективно. Но биологи предложили иной путь: вернуть в экосистему ключевого игрока — бобра.

Бобры — экологи поневоле

С 2019 года учёные из Университета штата Юта начали переселять бобров в деградировавшие речные зоны. Брали их оттуда, где они мешали людям — например, топили фермерские угодья. Новым домом для животных стали истощённые участки рек, и началось самое интересное.

Бобры — единственные в своём роде "инженеры экосистем". Их поведение запускает сложные природные процессы:

  • Плотины замедляют течение, формируя пруды, заводи и болота.

  • Площадь воды увеличивается, что создаёт убежища для птиц, амфибий и насекомых.

  • Уровень грунтовых вод поднимается, увлажняя почву, способствуя росту растений.

  • Происходит естественная фильтрация воды — пруды задерживают загрязнения и осадки.

Проще говоря, бобры запускают каскадное восстановление — не отдельный эффект, а целую систему, где всё связано.

Не всё гладко — но эффект мощный

Не все 47 переселённых бобров остались на местах: часть погибла, часть "переехала" дальше. Но именно это дало неожиданный результат: грызуны начали строить плотины в новых точках, усиливая эффект восстановления по всей речной сети.

К 2023 году было зафиксировано, что бобры не только создают новые запруды, но и достраивают старые искусственные плотины, возведённые ранее по инженерным проектам. Природа и человек — впервые за долгое время — действовали заодно.

Новая философия — не управлять, а сотрудничать

Эксперимент в Юте стал иллюстрацией нового подхода: вместо того чтобы управлять природой силой, стоит работать с ней в сотрудничестве. Бобры стали примером того, как природа может восстанавливать себя, если ей не мешать — а немного помочь.

Этот принцип лежит в основе "природоориентированных решений": восстановления мангров, управления пастбищами с помощью коз, очистки водоёмов за счёт природных фильтров. Такие решения устойчивы, дешевле и, что важно, самоподдерживающиеся.

Бобры в Юте показали: гениальные решения часто просты. Их не нужно придумывать — они уже есть в самой природе. Стоит только научиться видеть в "мешающих" грызунах не вредителей, а союзников. Там, где бессильны машины и бетон, бобры возвращают воду, жизнь и надежду.

Уточнения

Обыкнове́нный бобр или речно́й бобр (лат. Castor fiber), — полуводное млекопитающее отряда грызунов; один из двух современных представителей семейства бобровых (наряду с канадским бобром, которого ранее считали подвидом).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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