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Это поведение кажется забавным, но на самом деле оно спасает собакам жизнь

Ветеринары объяснили, почему собаки катаются на спине в жару
2:03
Зоосфера

Собаки, валяющиеся на спине, — это не просто забавное поведение или способ почесаться. Чаще всего таким образом питомцы решают важную задачу — охлаждение тела. В жаркие дни или после активных игр, когда собака испытывает тепловой стресс, она начинает кататься по прохладной поверхности, чтобы сбросить лишнее тепло. Ветеринарные специалисты считают, что это поведение связано с инстинктивной реакцией терморегуляции.

Собака на спине
Фото: Designed by Freepik by frimufilms, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака на спине

Собаки охлаждают тело

Собаки используют большие участки кожи на спине и боках, чтобы ускорить процесс охлаждения. Контакт с холодной поверхностью, будь то земля, плитка или трава, помогает отвести излишнее тепло, особенно с учетом плотного шерстного покрова, который плохо проводит тепло. Площадь животной зоны живота с более тонким слоем шерсти тоже поддается охлаждению, что делает катание по земле еще более эффективным способом терморегуляции.

Врожденная потребность в охлаждении

Это поведение является врожденным, и наблюдается даже у щенков. Наряду с тяжелым дыханием и поиском тени, катание на спине — еще один способ собаки охладиться.

Многофункциональное поведение собак

Однако поведение питомцев не ограничивается только потребностью в охлаждении. Собаки используют катание, чтобы почесать труднодоступные участки тела, особенно в период линьки. Также оно может служить способом оставить свой запах на поверхности или собрать новые запахи с окружающей среды, что также имеет важное значение для собачьего общения и ориентации в пространстве.

Ради удовольствия

Конечно, иногда питомцы просто наслаждаются комфортом и приятно проводят время, катаясь на спине в мягком ковре или в теплом солнечном пятне. Это поведение отражает сложное поведение собак, включая потребность в охлаждении, коммуникации и удовольствии.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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