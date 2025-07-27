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Запертая дверь — источник стресса для питомцев: решение, которое не требует усилий

Почему закрытая дверь вызывает стресс у собак и кошек — решение проблемы
1:49
Зоосфера

Закрытые двери — настоящая проблема для питомцев, как для собак, так и для кошек. Несмотря на кажущуюся простоту, эта вещь может сильно повлиять на поведение вашего питомца. Почему так происходит и как быстро решить проблему?

Кошка
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка

Почему закрытая дверь раздражает собак и кошек: решаем проблему просто

Когда дверь закрыта, животным становится тяжело. Они начинают чувствовать себя ограниченными и не могут свободно перемещаться по квартире, что вызывает стресс:

— Кошка, видя закрытую дверь, переживает, так как не может попасть в другую часть квартиры.
— Собаки могут начать вести себя беспокойно или даже проявлять агрессию, пытаясь попасть туда, где они хотят быть.

Как помочь питомцу справиться с тревогой

Решение простое: откройте дверь! Позвольте своему питомцу свободно передвигаться по дому, что избавит его от чувства запертости. Это значительно снизит уровень стресса и улучшит поведение вашего питомца.

Когда дверь должна оставаться закрытой

Иногда закрывать дверь всё-таки нужно, например, для безопасности питомца или для защиты определённых зон (например, для хранения пищи или чистки). В таком случае лучше использовать детские ворота безопасности. Они позволяют ограничить доступ в определённые части квартиры, но не создают у животного ощущения, что он лишён права на перемещение.

Вывод: простое решение — больше свободы для питомца

Чтобы ваш питомец был спокоен, дайте ему возможность свободно перемещаться по всем комнатам. А если необходимо ограничить доступ в некоторые места, используйте ворота, которые не создадут "невидимой стены", а просто будут преградой для несанкционированного доступа.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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