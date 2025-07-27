4 признака, что вашей кошке нужен груминг — и как он поможет питомцу и вам

Многие считают, что кошки отлично справляются с уходом за собой. Однако в некоторых ситуациях без помощи грумера просто не обойтись.
Вот четыре явных признака, что питомцу пора на профессиональную стрижку и уход.
1. Появились колтуны
Колтуны — это свалявшиеся участки шерсти, которые:
— раздражают кожу,
— вызывают опрелости,
— становятся местом скопления паразитов.
Самостоятельно удалить колтуны сложно и небезопасно — ножницы могут повредить кожу животного. Грумер аккуратно распутает или срежет их, не причиняя боли.
2. Проблемы со здоровьем
Груминг необходим при:
— кожных заболеваниях,
— блохах или ушном клеще,
— гиперплазии сальных желёз.
Профессиональная стрижка облегчает доступ к проблемным участкам и позволяет более эффективно проводить лечение.
3. Сильная линька
Если шерсть повсюду — на мебели, одежде и в воздухе — это сигнал к визиту в салон. Удаление отмерших волос и правильная обработка подшерстка заметно уменьшают линьку и улучшают внешний вид питомца.
4. В доме маленькие дети
Уход за шерстью особенно важен, если в доме есть малыши. Меньше шерсти — меньше риск, что ребёнок проглотит её или вдохнёт. Это также снижает вероятность аллергических реакций.
Груминг — это не только красота, но и здоровье
Регулярный профессиональный уход помогает избежать многих проблем и делает жизнь питомца (и хозяев) комфортнее. Если вы заметили хотя бы один из этих признаков — не откладывайте визит к грумеру.
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