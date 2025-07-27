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4 признака, что вашей кошке нужен груминг — и как он поможет питомцу и вам

Когда коту нужен груминг: колтуны, линька и кожные проблемы — главные сигналы»
1:51
Зоосфера

Многие считают, что кошки отлично справляются с уходом за собой. Однако в некоторых ситуациях без помощи грумера просто не обойтись.

Кошка
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка

4 признака, что вашему коту нужен груминг: когда пора к специалисту

Вот четыре явных признака, что питомцу пора на профессиональную стрижку и уход.

1. Появились колтуны

Колтуны — это свалявшиеся участки шерсти, которые:
— раздражают кожу,
— вызывают опрелости,
— становятся местом скопления паразитов.

Самостоятельно удалить колтуны сложно и небезопасно — ножницы могут повредить кожу животного. Грумер аккуратно распутает или срежет их, не причиняя боли.

2. Проблемы со здоровьем

Груминг необходим при:
— кожных заболеваниях,
— блохах или ушном клеще,
— гиперплазии сальных желёз.

Профессиональная стрижка облегчает доступ к проблемным участкам и позволяет более эффективно проводить лечение.

3. Сильная линька

Если шерсть повсюду — на мебели, одежде и в воздухе — это сигнал к визиту в салон. Удаление отмерших волос и правильная обработка подшерстка заметно уменьшают линьку и улучшают внешний вид питомца.

4. В доме маленькие дети

Уход за шерстью особенно важен, если в доме есть малыши. Меньше шерсти — меньше риск, что ребёнок проглотит её или вдохнёт. Это также снижает вероятность аллергических реакций.

Груминг — это не только красота, но и здоровье

Регулярный профессиональный уход помогает избежать многих проблем и делает жизнь питомца (и хозяев) комфортнее. Если вы заметили хотя бы один из этих признаков — не откладывайте визит к грумеру.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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