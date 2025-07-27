Одна ошибка — и у щенка вывих: как нельзя поднимать маленькую собаку

Маленькие собаки и щенки кажутся лёгкими и хрупкими, но именно из-за этого владельцы часто совершают ошибки, которые могут причинить животному боль — или даже привести к травме. Чтобы не навредить любимцу, важно знать, как правильно брать его на руки.
Категорически нельзя поднимать щенка, держа его за передние лапы. У маленьких собак мышцы между лапами и туловищем недостаточно крепкие, чтобы выдержать вес всего тела. В результате таких действий:
— питомец испытывает боль;
— возможны растяжения или вывихи;
— повышается риск травм плечевых суставов.
Как нужно поднимать щенка
Чтобы избежать проблем:
— Обеспечьте две точки опоры. Одной рукой поддержите грудную клетку, другой — заднюю часть туловища и лапы.
— Держите щенка близко к себе. Это создаёт дополнительную устойчивость и чувство безопасности у собаки.
— Не поднимайте на вытянутых руках. Это вызывает у животного тревогу и может привести к неравномерному распределению веса.
Безопасность и доверие — в ваших руках
Правильный способ поднять щенка не только защищает его здоровье, но и помогает сформировать доверие к вам. Маленькие собаки особенно чувствительны к телесному контакту, и аккуратное обращение закладывает основу для крепкой привязанности.
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