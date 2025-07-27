Одна ошибка — и у щенка вывих: как нельзя поднимать маленькую собаку

Как не травмировать щенка: ошибки при подъёме на руки — советы для владельцев

1:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Маленькие собаки и щенки кажутся лёгкими и хрупкими, но именно из-за этого владельцы часто совершают ошибки, которые могут причинить животному боль — или даже привести к травме. Чтобы не навредить любимцу, важно знать, как правильно брать его на руки.

Фото: unsplash.com by Anoir Chafik is licensed under Free to use under the Unsplash License Щенки

Как правильно поднимать щенка: не делайте больно своему питомцу

Категорически нельзя поднимать щенка, держа его за передние лапы. У маленьких собак мышцы между лапами и туловищем недостаточно крепкие, чтобы выдержать вес всего тела. В результате таких действий:

— питомец испытывает боль;

— возможны растяжения или вывихи;

— повышается риск травм плечевых суставов.

Как нужно поднимать щенка

Чтобы избежать проблем:

— Обеспечьте две точки опоры. Одной рукой поддержите грудную клетку, другой — заднюю часть туловища и лапы.

— Держите щенка близко к себе. Это создаёт дополнительную устойчивость и чувство безопасности у собаки.

— Не поднимайте на вытянутых руках. Это вызывает у животного тревогу и может привести к неравномерному распределению веса.

Безопасность и доверие — в ваших руках

Правильный способ поднять щенка не только защищает его здоровье, но и помогает сформировать доверие к вам. Маленькие собаки особенно чувствительны к телесному контакту, и аккуратное обращение закладывает основу для крепкой привязанности.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



