Кастрация — не приговор: почему кот набирает вес и как этого избежать

Кастрация и стерилизация давно стали стандартными процедурами для домашних животных. Однако у многих владельцев остаётся опасение: не начнёт ли кот стремительно набирать вес после операции? Разберёмся, так ли это на самом деле.
По словам ветеринаров, ожирение у животных возникает по той же причине, что и у людей: избыток калорий и недостаток активности. Ни кастрация, ни стерилизация напрямую не делают кота толстым. Миф о том, что операция вызывает лишний вес, скорее всего, связан с тем, что её обычно проводят уже взрослым животным, чьи потребности в энергии со временем снижаются. Если при этом сохраняется прежний — более калорийный — рацион, вес действительно может увеличиться.
Как сохранить форму после кастрации:
— Контроль порций. Производители кормов указывают рекомендации на упаковке, но ещё лучше — проконсультироваться с ветеринаром.
— Активные игры. Подвижность — ключ к здоровью. Коты, которые много двигаются, сжигают лишнюю энергию и остаются в форме.
— Специальный корм. После операции рацион лучше адаптировать под новые потребности организма.
Почему кастрация всё равно важна
Откладывать или отказываться от процедуры не стоит. У самцов она помогает предотвратить заболевания простаты и рак яичек. У самок — инфекционные болезни матки и опухоли молочных желёз, 90 % которых злокачественные.
Вывод: здоровье — в балансе, а не в страхах
Операция — не приговор к ожирению. Главное — забота, внимание к рациону и регулярные игры. А кастрация — вклад в долгую и здоровую жизнь питомца.
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