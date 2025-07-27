Кастрация — не приговор: почему кот набирает вес и как этого избежать

Ветеринары: лишний вес у кастрированных котов связан с перекармливанием, а не с операцией

1:52 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кастрация и стерилизация давно стали стандартными процедурами для домашних животных. Однако у многих владельцев остаётся опасение: не начнёт ли кот стремительно набирать вес после операции? Разберёмся, так ли это на самом деле.

Фото: freepik.com is licensed under public domain толстый кот

Кастрация и лишний вес у котов: развенчиваем миф

По словам ветеринаров, ожирение у животных возникает по той же причине, что и у людей: избыток калорий и недостаток активности. Ни кастрация, ни стерилизация напрямую не делают кота толстым. Миф о том, что операция вызывает лишний вес, скорее всего, связан с тем, что её обычно проводят уже взрослым животным, чьи потребности в энергии со временем снижаются. Если при этом сохраняется прежний — более калорийный — рацион, вес действительно может увеличиться.

Как сохранить форму после кастрации:

— Контроль порций. Производители кормов указывают рекомендации на упаковке, но ещё лучше — проконсультироваться с ветеринаром.

— Активные игры. Подвижность — ключ к здоровью. Коты, которые много двигаются, сжигают лишнюю энергию и остаются в форме.

— Специальный корм. После операции рацион лучше адаптировать под новые потребности организма.

Почему кастрация всё равно важна

Откладывать или отказываться от процедуры не стоит. У самцов она помогает предотвратить заболевания простаты и рак яичек. У самок — инфекционные болезни матки и опухоли молочных желёз, 90 % которых злокачественные.

Вывод: здоровье — в балансе, а не в страхах

Операция — не приговор к ожирению. Главное — забота, внимание к рациону и регулярные игры. А кастрация — вклад в долгую и здоровую жизнь питомца.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



