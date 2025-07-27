Красота или риск: почему владельцы ставят брекеты собакам — и чем это грозит

В Москве набирает популярность необычная мода — установка брекетов собакам. Если раньше такие системы применяли исключительно по медицинским показаниям, то теперь некоторые владельцы прибегают к ним ради внешнего эффекта: "голливудская" улыбка питомца стала новой прихотью на выставках и в социальных сетях.
По словам стоматолога Лидии Перышкиной, у крупных пород, таких как овчарки или доберманы, нередко встречаются врождённые дефекты прикуса. Выступающие зубы могут травмировать дёсны, вызывать воспаления и даже привести к серьёзным инфекциям. В таких случаях брекеты необходимы — это вопрос здоровья, а не эстетики.
Мода, которая может навредить
Однако главный врач московской ветклиники Анастасия Затушевская предупреждает: если система ставится исключительно ради внешнего вида, это может быть опасно:
— Во-первых, большинство неровностей прикуса не мешают собакам жить.
— Во-вторых, установка требует наркоза, а повторные осмотры и коррекции — постоянного вмешательства. Это серьёзный риск для питомцев со слабым сердцем.
— В-третьих, животное испытывает дискомфорт, старается снять конструкцию, грызёт предметы, а значит — нужно изолировать его от других собак и предметов.
Цена — не только в рублях
Процедура стоит недёшево, но главное — цена в стрессе и риске для здоровья. Вместо пользы и красоты можно получить тревожное, нервное животное с подорванным иммунитетом.
Вывод: медицинские показания — да, мода — нет
Если у собаки реальные проблемы с прикусом — помощь ветеринара необходима. Но ради моды идти на риск — сомнительное проявление заботы.
Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
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