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Красота или риск: почему владельцы ставят брекеты собакам — и чем это грозит

Ветеринары рассказали об опасности установки брекетов собакам ради эстетики
1:54
Зоосфера

В Москве набирает популярность необычная мода — установка брекетов собакам. Если раньше такие системы применяли исключительно по медицинским показаниям, то теперь некоторые владельцы прибегают к ним ради внешнего эффекта: "голливудская" улыбка питомца стала новой прихотью на выставках и в социальных сетях.

Собака на ферме с курами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Собака на ферме с курами

Брекеты для собак: забота или вред: ветеринары о новом тренде

По словам стоматолога Лидии Перышкиной, у крупных пород, таких как овчарки или доберманы, нередко встречаются врождённые дефекты прикуса. Выступающие зубы могут травмировать дёсны, вызывать воспаления и даже привести к серьёзным инфекциям. В таких случаях брекеты необходимы — это вопрос здоровья, а не эстетики.

Мода, которая может навредить

Однако главный врач московской ветклиники Анастасия Затушевская предупреждает: если система ставится исключительно ради внешнего вида, это может быть опасно:

— Во-первых, большинство неровностей прикуса не мешают собакам жить.
— Во-вторых, установка требует наркоза, а повторные осмотры и коррекции — постоянного вмешательства. Это серьёзный риск для питомцев со слабым сердцем.
— В-третьих, животное испытывает дискомфорт, старается снять конструкцию, грызёт предметы, а значит — нужно изолировать его от других собак и предметов.

Цена — не только в рублях

Процедура стоит недёшево, но главное — цена в стрессе и риске для здоровья. Вместо пользы и красоты можно получить тревожное, нервное животное с подорванным иммунитетом.

Вывод: медицинские показания — да, мода — нет

Если у собаки реальные проблемы с прикусом — помощь ветеринара необходима. Но ради моды идти на риск — сомнительное проявление заботы.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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