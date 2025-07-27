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Когда мир кажется безопасным только благодаря носу: как собаки воспринимают реальность

Кинолог Ник Бузис объяснил, как обоняние помогает собакам справляться со страхами и тревогой
2:42
Зоосфера

Для человека зрение — главный канал восприятия. Но собаки видят мир совсем иначе: сначала — носом, потом глазами. Их реальность — это запахи, и они читают окружающее словно по ароматной карте.

Нос собаки
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Нос собаки

"Собаки плохо различают детали. Если человек может разглядеть предмет на расстоянии, то собаке нужно подойти в три раза ближе, чтобы его разглядеть. Поэтому они в первую очередь полагаются на обоняние", — объясняет кинолог Ник Бузис.

Обоняние как якорь спокойствия

Обнюхивание для собаки — это не просто рефлекс. Это способ понимать, кто был в этом месте до неё, крупное или мелкое животное, самец или самка, молодой или старый.

"Даже если собака незнакома с этим животным, по запаху она поймёт, кто перед ней. Обоняние помогает ей узнавать предметы, людей, даже наше настроение", — говорит Бузис.

Собака замечает всё - от новых предметов до перемещённой машины. И каждый такой "нюанс" она изучает, чтобы убедиться, что окружающий мир остаётся безопасным.

Почему собака может испугаться

Иногда питомцы не стремятся понюхать новое — они боятся.

"Некоторые щенки, без должной социализации, или собаки с травмами, могут испугаться даже тени ведра. Непривычный звук, необычная одежда прохожего, резкое движение — всё это воспринимается как угроза", — подчёркивает Бузис.

Реакции бывают разные: замирание, лай, бегство, даже агрессия. Всё зависит от уровня тревожности.

Как помочь тревожной собаке

Обращайтесь к специалисту по поведению — не только для обучения питомца, но и для того, чтобы самому понять, как действовать в разных ситуациях.

"Обучение — это способ мягко ввести собаку в человеческий мир. Правильные команды и упражнения десенсибилизации помогают предупредить фобии", — отмечает Бузис.

Важно понимать: если собака испугалась, не нужно её гладить или угощать — так вы подкрепляете страх. Лучше:

  • Сохранять спокойствие,
  • Вести себя, как будто всё в порядке,
  • Переключить внимание на игру или задание.

Постепенно можно воспроизводить пугающие звуки на низкой громкости и тренироваться — так собака научится справляться со страхом.

Что такое настоящая социализация

"Социализация — это не заставлять собаку любить всех и вся. Это научить её спокойно воспринимать разнообразные ситуации и не создавать проблем в контакте с другими животными и людьми", — заключает Бузис.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. С зоологической точки зрения, собака — плацентарное млекопитающее отряда хищных семейства псовых.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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