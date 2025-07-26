Умный трюк: зубы собаки чистятся сами, пока она играет с игрушкой

Гигиена полости рта важна не только для людей, но и для собак. В идеале чистить зубы питомцу нужно хотя бы дважды в неделю, иначе остатки пищи могут привести к воспалениям, неприятному запаху и серьёзным заболеваниям.
Однако не все собаки приучены к регулярной чистке. Некоторые активно сопротивляются, превращая процедуру в стресс и для себя, и для хозяина. Что делать в таком случае? Не применять силу — это только ухудшит ситуацию. Лучше воспользоваться хитростью.
Как собака может почистить зубы сама
Всё просто:
— Возьмите любимую жевательную игрушку вашей собаки — особенно хорошо подойдёт резиновый мячик с шипами.
— Нанесите на него немного специальной зубной пасты для собак (не человеческой!).
— Отдайте игрушку питомцу — он начнёт её грызть, и в процессе будет очищать себе зубы.
Гигиена без лишнего стресса
Такая игра одновременно выполняет важную гигиеническую функцию. Пёс спокоен, хозяин доволен, зубы чище. И всё - без конфликтов, уговоров и риска для пальцев.
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