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Умный трюк: зубы собаки чистятся сами, пока она играет с игрушкой

Как почистить зубы собаке, если она сопротивляется — метод с игрушкой
Зоосфера

Гигиена полости рта важна не только для людей, но и для собак. В идеале чистить зубы питомцу нужно хотя бы дважды в неделю, иначе остатки пищи могут привести к воспалениям, неприятному запаху и серьёзным заболеваниям.

Бельгийский гриффон на лужайке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Бельгийский гриффон на лужайке

Как собака может чистить зубы сама: простой лайфхак для заботливых хозяев

Однако не все собаки приучены к регулярной чистке. Некоторые активно сопротивляются, превращая процедуру в стресс и для себя, и для хозяина. Что делать в таком случае? Не применять силу — это только ухудшит ситуацию. Лучше воспользоваться хитростью.

Как собака может почистить зубы сама

Всё просто:

— Возьмите любимую жевательную игрушку вашей собаки — особенно хорошо подойдёт резиновый мячик с шипами.
— Нанесите на него немного специальной зубной пасты для собак (не человеческой!).
— Отдайте игрушку питомцу — он начнёт её грызть, и в процессе будет очищать себе зубы.

Гигиена без лишнего стресса

Такая игра одновременно выполняет важную гигиеническую функцию. Пёс спокоен, хозяин доволен, зубы чище. И всё - без конфликтов, уговоров и риска для пальцев.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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