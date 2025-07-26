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Они ползут по деревьям: в Индонезии нашли креветок с неожиданными привычками

Открыт новый род креветок, способных жить на деревьях — исследование в горах Новой Гвинеи
1:45
Зоосфера

Циклоповы горы на острове Новая Гвинея стали местом уникального открытия: здесь учёные обнаружили новый род пресноводных креветок, которые обитают не в воде, как обычно, а в почве и даже на деревьях. Это первое подобное наблюдение в мире.

Бали, Индонезия
Фото: flickr.com by Yosika ( happyholiday.travel ), https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бали, Индонезия

В индонезийских горах нашли креветок, живущих на деревьях

Во время экспедиции 2023 года в индонезийской провинции Папуа исследователи, преодолевая малярию, землетрясения и пиявок, нашли креветок, приспособившихся к жизни на высоте. Благодаря постоянной влажности эти ракообразные могут существовать вне привычной водной среды — их находили в лесной подстилке, на корнях и даже на ветвях деревьев.

Переход к полусухопутной жизни

Доктор Леонидас-Романос Давраноглу из Оксфордского университета отметил: такие адаптации — редкость для ракообразных. Это открытие может изменить представления о границах среды обитания пресноводных видов и свидетельствует о поразительной пластичности организмов в условиях высокогорных тропиков.

Возвращение исчезнувшего вида

Кроме креветок, учёные подтвердили существование ехидны Аттенборо — загадочного млекопитающего, считавшегося исчезнувшим с 1960-х годов. Его удалось зафиксировать с помощью автоматических камер.

Экспедиции продолжаются

Несмотря на суровые условия, биологи намерены возвращаться в Циклоповы горы. По словам участника экспедиции Джеймса Кемптона, это место — "зелёный ад", но при этом волшебное и полное тайн. Главный двигатель — взаимопомощь и страсть к науке.

Уточнения

Креветки инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих.

Автор Дмитрий Тезнев
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