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Уникальный случай в Чикаго: белухе удалили кисту под общим наркозом

В США провели уникальную операцию на белухе — удалена киста на голове
1:42
Зоосфера

В аквариуме Шедда в Чикаго произошёл исторический случай: белуха по имени Кималу стала первой в мире представительницей своего вида, успешно перенесшей операцию под общим наркозом. Хирургическое вмешательство потребовалось для удаления кисты на голове.

Белуха
Фото: flickr.com by Steve Snodgrass, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Белуха

Кималу — первая белуха, пережившая общий наркоз

Изменения в поведении Кималу сотрудники аквариума обнаружили во время регулярных осмотров. Компьютерная томография подтвердила наличие новообразования, требующего немедленного вмешательства. Из-за уникальной анатомии белух операция считалась крайне рискованной.

Операция, за которой следил весь зал

К процедуре подключили около 30 специалистов — от ветеринаров до хирургов, работающих с людьми. Как призналась доктор Кариса Танг, вице-президент по вопросам здоровья животных, "все буквально затаили дыхание", ведь реакции белухи на наркоз никто не мог предсказать — такие случаи ранее не фиксировались.

Поддержка во время пробуждения

Чтобы Кималу чувствовала себя безопасно при выходе из наркоза, рядом находились её смотрители, а в помещении звучали записи голосов других белух. После операции животное поместили в отдельную зону, где за ней ведётся круглосуточное наблюдение.

Новый этап в заботе о морских млекопитающих

"Мы уверены, что операция значительно облегчила её состояние", — отметила доктор Танг. Кималу идёт на поправку, и сотрудники аквариума продолжают следить за её здоровьем. Этот случай может изменить подход к лечению морских животных по всему миру.

Уточнения

Белу́ха - вид зубатых китов из семейства нарваловых.

Автор Дмитрий Тезнев
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