Удивительное возвращение: как собаки находят дорогу домой после месяцев отсутствия

Возвращение домой: что помогает собаке вернуться домой спустя годы

2:43 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Истории о том, как потерявшаяся собака вдруг возвращается домой спустя месяцы или даже годы, неизменно трогают до слёз. Мы одновременно испытываем шок и невероятную радость, узнав, что питомец всё же сумел вернуться к своей семье.

Фото: unsplash.com by Anoir Chafik is licensed under Free to use under the Unsplash License собаки

Почему собаки теряются?

Причины могут быть разными. На первом месте — инстинкт бегства.

"Собаку может испугать громкий звук, например, хлопок, и она инстинктивно убегает как можно дальше. Или она может увлечься погоней за добычей — кошкой или другим животным — и потеряться", — объясняет кинолог Анна Мосхолиу.

Иногда дело в недостаточной дрессировке, стрессовой или незнакомой обстановке, скуке. Всё это может подтолкнуть питомца к "побегу".

Как собаки находят дорогу домой?

"Некоторые собаки способны преодолевать огромные расстояния и обходить серьёзные препятствия, чтобы вернуться домой. Это возможно благодаря их настойчивости и врождённым ориентационным способностям", — говорит Мосхолиу.

Собака использует своё мощное обоняние, чтобы выследить собственные следы, запахи знакомых людей, мест, даже следы, оставленные мочой или калом. Так создаётся карта запахов — своего рода навигация, ведущая к дому.

Помимо обоняния, собаки запоминают визуальные ориентиры: здания, деревья, планировку улиц. Всё это формирует в их голове ментальную карту, по которой они могут двигаться даже после долгого отсутствия.

Может ли поведение измениться после возвращения?

Да, и это нормально. Пока собака выживает одна, срабатывает инстинкт самосохранения. Он помогает ей добывать еду, воду, искать укрытие.

"После возвращения домой собака может проявлять повышенную настороженность, избегать людей, даже своих хозяев. Но как только она почувствует себя в безопасности, инстинкт выживания утихнет", — говорит тренер.

В это время важно:

Избегать мест с толпами и раздражителями.

Постепенно возвращать собаку к привычным людям и местам.

Давать ей время адаптироваться.

Рекомендуется выстроить предсказуемый распорядок: прогулки, приёмы пищи, отдых.

Как уменьшить риск потери?

Учите собаку базовым командам.

Работайте над её социализацией и устойчивостью к шумам.

Следите, чтобы данные на микрочипе были актуальными.

Эти шаги значительно повысят шансы на то, что, если ваш питомец всё же потеряется, он найдёт дорогу обратно.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов. С зоологической точки зрения, собака — плацентарное млекопитающее отряда хищных семейства псовых.

