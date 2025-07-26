Думали, что потеряли навсегда — но она вернулась спустя 13 лет

В Британии по микрочипу нашли кошку, пропавшую 13 лет назад — она вернулась к хозяйке

1:53 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Великобритания стала местом настоящего чуда: кошка по кличке Минкс, пропавшая ещё в 2012 году, неожиданно нашлась спустя 13 лет и в 225 километрах от дома. Об этом рассказало издание Daily Mail.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Бенгальская кошка

Кошка вернулась домой через 13 лет: трогательная история Минкс

Минкс исчезла незадолго до переезда своей хозяйки Джо Инелл из Бристоля в Тредегар. Джо долго искала питомицу, но безрезультатно. В какой-то момент ей пришлось смириться с потерей, и она не надеялась снова увидеть свою любимицу.

Звонок, которого никто не ждал

Спустя годы Джо неожиданно позвонили из ветеринарной клиники. Благодаря микрочипу удалось установить, что найденная кошка — это Минкс. Она оказалась в 225 километрах от прежнего дома. В день встречи Джо была настолько потрясена, что потеряла дар речи.

Тёплая встреча и короткое счастье

Минкс к тому моменту исполнилось 18 лет. Несмотря на слабость, она сразу узнала свою хозяйку и её мужа — тёрлась о них головой и мурлыкала. Ветеринар предположила, что всё это время кошка жила у других людей, поскольку самостоятельно пройти такой путь она бы не смогла.

Минкс быстро адаптировалась к новому дому в Тредегаре и стала любимицей детей Джо. Однако вскоре у неё обнаружили онкологическое заболевание. "Мне кажется, она вернулась, чтобы провести последние дни там, где её любят", — сказала Джо.

Дом зовёт даже спустя годы

История Минкс — напоминание о том, насколько сильна связь между человеком и питомцем. Даже спустя годы, животные находят путь к тем, кто по-настоящему их любит.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



