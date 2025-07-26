Думали, что потеряли навсегда — но она вернулась спустя 13 лет

Великобритания стала местом настоящего чуда: кошка по кличке Минкс, пропавшая ещё в 2012 году, неожиданно нашлась спустя 13 лет и в 225 километрах от дома. Об этом рассказало издание Daily Mail.
Минкс исчезла незадолго до переезда своей хозяйки Джо Инелл из Бристоля в Тредегар. Джо долго искала питомицу, но безрезультатно. В какой-то момент ей пришлось смириться с потерей, и она не надеялась снова увидеть свою любимицу.
Звонок, которого никто не ждал
Спустя годы Джо неожиданно позвонили из ветеринарной клиники. Благодаря микрочипу удалось установить, что найденная кошка — это Минкс. Она оказалась в 225 километрах от прежнего дома. В день встречи Джо была настолько потрясена, что потеряла дар речи.
Тёплая встреча и короткое счастье
Минкс к тому моменту исполнилось 18 лет. Несмотря на слабость, она сразу узнала свою хозяйку и её мужа — тёрлась о них головой и мурлыкала. Ветеринар предположила, что всё это время кошка жила у других людей, поскольку самостоятельно пройти такой путь она бы не смогла.
Минкс быстро адаптировалась к новому дому в Тредегаре и стала любимицей детей Джо. Однако вскоре у неё обнаружили онкологическое заболевание. "Мне кажется, она вернулась, чтобы провести последние дни там, где её любят", — сказала Джо.
Дом зовёт даже спустя годы
История Минкс — напоминание о том, насколько сильна связь между человеком и питомцем. Даже спустя годы, животные находят путь к тем, кто по-настоящему их любит.
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