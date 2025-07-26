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Не только сила: учёные раскрыли, как животные оценивают выгоду от конфликта

Исследование в Бразилии показало, от чего зависит агрессия у животных
1:39
Зоосфера

В дикой природе агрессия — не просто вспышка эмоций. Это тщательно взвешенное решение.

Дерущиеся коты
Фото: commons.wikimedia.org by Basile Morin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дерущиеся коты

Когда животные идут на конфликт: цена и смысл драк в природе

Новое исследование, проведённое в Бразилии под руководством Пауло Энрике Пейшоту, предлагает по-новому взглянуть на поведение животных: через призму не мгновенного результата, а долгосрочного влияния на жизнь особи.

Драка как стратегическое решение

Учёные проанализировали 62 вида животных, изучая, что животные получают или теряют в результате конфликтов. Это не только травмы и энергия, но и последствия для будущего: выживание, доступ к ресурсам и шанс оставить потомство. Всё зависит от ставки — партнёр, еда или территория — и от возможных потерь. Например, креветка может восстановить клешню, а жук — потерянный рог уже нет.

Выгода против риска

Решение вступить в драку животные принимают, оценивая: стоит ли возможная награда потерь? Именно так формируются стратегии поведения в разных условиях. Одни виды идут на риск только в крайних случаях, другие агрессивны почти всегда — всё зависит от анатомии, образа жизни и среды обитания.

Поведение — часть эволюции

Авторы подчёркивают: агрессия — не отдельный момент, а часть общей стратегии выживания. Чтобы понять поведение животного, нужно рассматривать его в контексте всей жизни. Особенно актуально это сегодня, когда вмешательство человека в природу усиливается, и животным приходится адаптироваться к новым угрозам.

Уточнения

Агре́ссия - мотивированное деструктивное поведение, противоречащее нормам сосуществования людей, наносящее вред объектам нападения, приносящее физический, моральный ущерб.

Автор Дмитрий Тезнев
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