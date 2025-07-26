Не хотите шерсть в тапках? Эти 10 пород собак научат вас жить без регулярной уборки

Йоркширский терьер, пудель и ризеншнауцер идеально подходят для аллергиков

3:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Мечтаете о питомце, но не хотите бороться с постоянными шерстинками по дому? Не переживайте, есть породы собак, которые почти не линяют и идеально подходят для аллергиков. Мы собрали список из 10 уникальных пород, которые помогут вам забыть о проблемах с шерстью.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Крупный план собачьего серфинга

1. Цвергшнауцер

Миниатюрный цвергшнауцер с жесткой шерстью — отличное решение для тех, кто ценит порядок в доме. Эта порода не линяет, однако требует регулярного ухода, включая расчесывание и тримминг для поддержания формы и цвета шерсти.

2. Йоркширский терьер

Длинная и шелковистая шерсть йорка не линяет, что делает его идеальным питомцем для владельцев, страдающих от аллергии. Тем не менее, йоркам нужно ежедневное расчесывание и аккуратные стрижки, чтобы не мешать глазам.

3. Американский голый терьер

Эта порода известна почти полным отсутствием шерсти, что делает её гипоаллергенной. Несмотря на отсутствие шерсти, собаки этой породы требуют особого ухода за кожей, включая защиту от солнца и холода, а также регулярное увлажнение.

4. Ши-тцу

Очаровательные ши-тцу с их роскошной шерстью не линяют, так как их волосы растут, как человеческие. Для предотвращения колтунов им нужно ежедневное расчесывание и регулярные визиты к грумеру.

5. Бишон-фризе

Шерсть бишона не осыпается, что делает его отличным выбором для аллергиков. Белоснежные кудряшки требуют частого вычесывания и профессиональной стрижки для поддержания их пушистого вида.

6. Пудель

Пудель с его знаменитой шерстью не линяет. Порода известна своими кудрями, которые по структуре схожи с человеческими волосами. Для сохранения формы и здоровья шерсти пуделям необходимы регулярные стрижки и купания.

7. Китайская хохлатая

Эта порода существует в двух вариантах — с голой кожей и с пушистой шерстью. Оба варианта гипоаллергенны и практически не линяют. Необходим регулярный уход за кожей или шерстью, включая увлажнение и защиту от внешних факторов.

8. Ризеншнауцер

Ризеншнауцер с жесткой шерстью и характерной бородой также не линяет. Крупные собаки этой породы требуют профессионального тримминга несколько раз в год для поддержания структуры шерсти и её защитных свойств.

9. Афганская борзая

Шелковистая шерсть афганской борзой не линяет сама по себе, однако требует тщательного ухода. Частое и тщательное расчесывание, а также регулярные купания необходимы для предотвращения колтунов.

10. Португальская водяная собака

Энергичные португальские водяные собаки с плотными кудрями не линяют. Эти активные питомцы требуют регулярного прочесывания и профессиональной стрижки, чтобы поддерживать шерсть в хорошем состоянии.

Если вам важен порядок в доме или вы страдаете от аллергии, рассмотрите эти породы собак. Каждая из них имеет свои особенности, но все они идеально подойдут для тех, кто не хочет сталкиваться с шерстью в доме.

Уточнения

Ше́рсть — волосяной покров кожи у млекопитающих, кроме голого землекопа и морских зверей — ластоногих, сирен и китообразных.

