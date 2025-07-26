Мясо на первом месте? Не спешите радоваться — как правильно читать состав корма для питомца

Ищите качественные корма для питомцев, обращая внимание на мясо в составе

5:06 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Зоомагазины предлагают огромное разнообразие кормов для животных, яркие упаковки которых обещают натуральность, суперпремиум качество и полноценное питание для идеального здоровья питомца. Но как разобраться в этом изобилии и понять, какой корм действительно полезен для вашей кошки или собаки, а какой всего лишь пустая трата денег и времени?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кошка ест

Мифы и маркетинговые уловки заставляют нас переплачивать и, что ещё хуже, выбирать продукты, не соответствующие реальным потребностям питомца. Давайте разберёмся, на что действительно стоит обращать внимание при выборе корма.

Миф 1: "Мясо должно быть первым в списке ингредиентов, значит, его там много"

Действительно, наличие мяса в корме является важным, но важно не только его присутствие, но и то, какое именно мясо используется и где оно находится в составе. Производители часто дробят ингредиенты, чтобы "маскировать" количество наполнителей. Например, кукуруза может быть указана как "кукурузная мука", "кукурузный глютен", "измельчённая кукуруза" — если сложить эти компоненты, их объём может значительно превысить количество мяса, которое стоит первым в списке.

При выборе корма ищите конкретное мясо, например, курицу, индейку, говядину или лосося, в первых позициях. Избегайте общих терминов вроде "мясо птицы" или "субпродукты", так как они не дают ясного представления о качестве ингредиента.

Миф 2: "Зерно — это зло"

Многие владельцы животных избегают кормов с зерновыми, считая их вредными. Однако для большинства здоровых собак и кошек качественные зерновые (рис, овёс) или беззерновые источники углеводов (например, картофель или горох) — это вполне нормальные и полезные ингредиенты, дающие энергию. Аллергия на зерно встречается реже, чем на белки (например, на мясо), поэтому беззерновые корма не всегда являются более полезными и могут содержать много бобовых.

Беззерновые корма часто стоят дороже, но это не всегда оправдано с точки зрения здоровья питомца. Важно понимать, что наличие зерна в корме не обязательно означает, что он плох.

Миф 3: "Надпись "премиум" или "суперпремиум" гарантирует качество"

Термины "премиум" и "суперпремиум" не регулируются законом, и любой производитель может использовать эти наименования, независимо от реального качества продукта. Следовательно, если вы видите на упаковке такие термины, это ещё не означает, что корм действительно высокого качества.

Лучше всего внимательно читать состав на упаковке. Хороший корм должен иметь ясный источник животного белка в начале списка (например, дегидрированную курицу или муку из лосося — мука означает концентрированный белок). Также стоит обратить внимание на краткость и понятность списка ингредиентов. Никаких загадочных химических названий, хотя витамины и минералы, конечно, будут присутствовать.

Как правильно выбрать корм для питомца

Проверяйте состав. Он должен включать конкретное мясо, а не общие термины вроде "мясо птицы" или "субпродукты". Убедитесь, что в составе есть только полезные ингредиенты. Ищите стандарты качества. Хороший корм должен соответствовать стандартам AAFCO (для США) или FEDIAF (для Европы) для полнорационного питания вашего питомца. Обратите внимание на жирность. Для обычных домашних питомцев не стоит выбирать корма с высоким содержанием жиров. Избегайте искусственных добавок. Корма с обилием искусственных красителей, ароматизаторов и консервантов (BHA, BHT, этоксиквин) могут негативно сказаться на здоровье питомца. Цена не всегда показатель качества. Очень дешёвые корма чаще содержат много низкокачественных наполнителей. Но высокая цена не всегда гарантирует высокое качество. Следите за состоянием питомца. Хороший корм можно легко отличить по состоянию здоровья питомца: блестящая шерсть, хорошая энергия, нормальный стул и стабильный вес — все эти признаки говорят о том, что корм подходит.

Консультация с ветеринаром

Не стесняйтесь консультироваться с ветеринаром по поводу выбора корма. Однако будьте внимательны: не все клиники свободны от договоренностей с брендами кормов, и иногда ветеринары могут рекомендовать продукцию, с которой они связаны.

Знание и осведомлённость о составе корма для животных — это лучший способ защитить не только кошелёк, но и здоровье вашего питомца. Внимание к качеству продуктов и избегание мифов о "премиум" и "суперпремиум" корме поможет вам выбрать действительно полезное питание для вашего пушистого друга.

Уточнения

Мя́со — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).

