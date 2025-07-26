Если ваш щенок грызет туфли, а не игрушки — вот что вам нужно сделать прямо сейчас

Помогите щенку избавиться от разрушительного поведения через активность и игры

Если ваш щенок превращает любимые туфли в решето, а ножку стула — в произведение искусства, не стоит сразу отругивать его или прятать все ценное подальше. Это поведение — не просто шалость, а сигнал о неудовлетворённых потребностях или дискомфорте питомца.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Щенок грызёт тапок

Щенки исследуют мир через рот, а также испытывают дискомфорт при смене зубов, и им нужно куда-то деть избыток энергии. Важно понять причины таких поступков и предложить питомцу достойную и безопасную альтернативу, сохраняя при этом нервы и интерьер.

1. Подберите правильные игрушки для грызения

Основная причина, почему щенок грызёт все подряд, заключается в том, что ему нужно что-то пережевывать. Чтобы избежать разрушений, важно предложить ему подходящие "жертвы" для жевания. Для этого используйте игрушки, специально предназначенные для грызения, такие как:

Резиновые игрушки-конги, которые можно наполнить лакомствами;

Прочные канаты из хлопка для перетягивания;

Игрушки из воловьей кожи или жевательной резины;

Охлажденные прорезыватели для снятия зуда в деснах.

Разложите эти игрушки по всему дому, особенно в местах, где щенок отдыхает или где вы часто бываете. Так питомец всегда будет иметь доступ к подходящим предметам для жевания.

2. Позитивное подкрепление

Как только щенок попробует укусить что-то запрещённое, спокойно заберите предмет и предложите ему одну из игрушек. Когда он начнёт грызть правильный предмет, не забудьте похвалить его и даже поощрить лакомством. Это поможет щенку понять, что для него есть альтернативы, которые приводят к положительным результатам.

Важно помнить, что не стоит использовать старую обувь или подушки в качестве игрушек — щенок не поймёт разницу между старым ботинком и новыми туфлями, что может привести к путанице и дальнейшим проблемам.

3. Усталость — лучший друг спокойствия

Часто разрушительное поведение щенка — это следствие скуки или избытка энергии. Щенкам необходимо не только "по делам" выходить на прогулки, но и участвовать в активных играх, тренировать умственные способности и общаться с вами. Интерактивные игры, такие как догонялки, апортировка, перетягивание каната (учите команду "дай") отлично помогают выплеснуть энергию.

Кроме того, обучение простым командам, например, "сидеть", "лежать", "ко мне", не только утомляет щенка умственно, но и укрепляет вашу связь с ним. Использование игрушек-головоломок, в которых нужно добыть лакомство, займёт щенка надолго и станет отличным способом занять его, когда вы не можете уделить внимание.

4. Безопасное пространство для щенка

Если вам нужно уйти из дома, оставьте щенка в безопасном ограниченном пространстве (например, в вольере или комнате без ценных вещей). Положите туда несколько игрушек-конгов, наполненных вкусной начинкой, например, творогом, паштетом или размоченным кормом. Это создаст у щенка положительную ассоциацию с вашим уходом и уменьшит его беспокойство.

5. Соблюдайте режим сна

Щенкам необходимо достаточно отдыхать, чтобы поддерживать психическое и физическое здоровье. Недосыпание или переутомление может привести к разрушительному поведению. Убедитесь, что у вашего питомца есть достаточно времени для сна и восстановления сил.

Терпение, понимание и правильное руководство — ключ к успешному решению проблемы с жеванием у щенка. Направив его энергию в мирное русло, вы не только сохраните целостность мебели и обуви, но и обеспечите своему питомцу здоровое развитие и крепкую связь с вами.

Уточнения

Соба́ка или дома́шняя соба́ка (лат. Canis familiaris, или лат. Canis lupus familiaris), — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

