Чудо на деревьях: креветки адаптировались к жизни на высоте — выживание или эволюция

В индонезийских горах на острове Новая Гвинея произошло удивительное открытие. Исследователи, несмотря на множество трудностей — от пиявок и малярии до землетрясений и густых джунглей, — смогли обнаружить новый вид пресноводных креветок, которые обитают не в воде, а на деревьях и в лесной подстилке. Это совершенно неожиданный результат, так как большинство таких креветок обычно живёт в прибрежных водах.
Высокая влажность в этих горах позволяет креветкам выживать вне водоёмов. Креветок нашли в почве, на корнях деревьев и даже на их ветках. Это удивительный случай перехода ракообразных к полусухопутному образу жизни.
Кроме того, экспедиция подтвердила существование ехидны Аттенборо, редкого млекопитающего, которое не встречали с 1960-х годов и считали исчезнувшим. Его удалось заснять с помощью автоматических камер.
Несмотря на все опасности и трудности, участники экспедиции планируют возвращаться в этот "зелёный ад". Это волшебное место, и всё держится на взаимовыручке. Местные трудности и красота природы становятся настоящим стимулом для новых исследований.
Креветки — инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих.
Сегодня с профессиональным праздником поздравляем всех следователей. О чем еще стоит вспомнить 25 июля?