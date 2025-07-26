Чудо на деревьях: креветки адаптировались к жизни на высоте — выживание или эволюция

В горах Новой Гвинеи нашли креветок, которые живут на деревьях

1:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В индонезийских горах на острове Новая Гвинея произошло удивительное открытие. Исследователи, несмотря на множество трудностей — от пиявок и малярии до землетрясений и густых джунглей, — смогли обнаружить новый вид пресноводных креветок, которые обитают не в воде, а на деревьях и в лесной подстилке. Это совершенно неожиданный результат, так как большинство таких креветок обычно живёт в прибрежных водах.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Креветки живут на деревьях

Креветки адаптировались к жизни вне воды

Высокая влажность в этих горах позволяет креветкам выживать вне водоёмов. Креветок нашли в почве, на корнях деревьев и даже на их ветках. Это удивительный случай перехода ракообразных к полусухопутному образу жизни.

Возвращение исчезнувших

Кроме того, экспедиция подтвердила существование ехидны Аттенборо, редкого млекопитающего, которое не встречали с 1960-х годов и считали исчезнувшим. Его удалось заснять с помощью автоматических камер.

Экспедиция в зелёный ад

Несмотря на все опасности и трудности, участники экспедиции планируют возвращаться в этот "зелёный ад". Это волшебное место, и всё держится на взаимовыручке. Местные трудности и красота природы становятся настоящим стимулом для новых исследований.

Уточнения

Креветки — инфраотряд ракообразных из отряда десятиногих.

