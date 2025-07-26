Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Госдума предлагает автоматический перевод пенсионных накоплений россиян в Программу долгосрочных сбережений
Не знаете, почему котлеты сухие? У нас есть 5 ответов и решения для вас
Что делать, чтобы защитить огород от тумана
Электроника двигателя компенсирует замену 95-го бензина на 92-й
Работа на холостом ходу ускоряет износ моторного масла
Два метеорных потока в одну ночь: не пропустите звездопад
Звезда Обитаемого острова Василий Степанов: новый скандал с прессой
Возвращение Ивана Урганта: влиятельные персоны просят за телеведущего
Потерянные в истории: монастыри Метеоры и их древние тайны

Медовая катастрофа: пчеловоды прощаются с доходами и надеются на чудо — мед станет роскошью

Мед может подорожать: что происходит с пчеловодством в этом год?
1:55
Зоосфера

В этом году в Крыму пчеловоды столкнулись с крайне непростой ситуацией, связанной с аномально высокой температурой воздуха и засухой, что значительно снизило количество меда, собранного пчелами. Растительность на полуострове, являющаяся основным источником нектара, не смогла вырасти в нужном количестве, что напрямую повлияло на работу пчел.

Пчёлы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пчёлы

Мед только для поддержания популяции пчел

"В нынешнем сезоне пчелы смогли собрать мед лишь для поддержания здоровья своих семей", — сообщают пчеловоды.

Это означает, что мед, который они обычно производят в излишке, в этом году практически отсутствует, что ставит под угрозу не только объемы его производства, но и стабильность существования самой отрасли.

Прогнозируемый рост цен на мед

Из-за дефицита меда на рынке ожидается значительное увеличение его цены. Если в настоящее время литр меда стоит около 500 рублей, то в ближайшем будущем его цена может подскочить до 800 рублей за литр. Это связано с низким объемом производства и уменьшением количества качественного сырья.

Долгосрочные последствия для экосистемы и пчеловодства

Подобные аномальные погодные условия могут стать регулярным явлением, что потребует разработки новых мер для защиты пчел и сохранения экосистемы. Для обеспечения устойчивости пчеловодства необходимо будет учитывать влияние климатических изменений.

Влияние на потребителей и возможный дефицит меда

Снижение объема производства меда и рост цен неизбежно скажутся на потребителях, которые могут столкнуться с дефицитом этого природного продукта. Ожидается, что в будущем ситуация может ухудшиться, если климатические условия будут продолжать оставаться экстремальными сообщает интернет-издание argumenti.ru.

Уточнения

Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Популярное
25 июля: День следователей, казнь декабристов и смерть Высоцкого

Сегодня с профессиональным праздником поздравляем всех следователей. О чем еще стоит вспомнить 25 июля?

25 июля: День следователей, казнь декабристов и смерть Высоцкого
Надзор вызван в высшей степени безнравственными картинами, развращающими публику… — писала газета Русский голос 25 июля 1907 года
Надзор вызван в высшей степени безнравственными картинами, развращающими публику… — писала газета Русский голос 25 июля 1907 года
26 июля: последняя жертва инквизиции, кубинская революция и Собор Архангела Гавриила
Несколькими пожилыми деятелями Кракова основан Клуб лысых… — писала газета Новости дня 26 июля 1902 года
Венозная гипертензия связана с сердечными заболеваниями и высоким риском смертности — исследование Игорь Буккер Китай и Евросоюз провели саммит накануне холодной войны между ними Любовь Степушова Донбасс: Главное на войне — это остаться человеком Дарья Асламова
Последние материалы
Дачный налог: как законно уменьшить платежи за дом — совет от эксперта
Комары могут передавать дирофиляриоз, угрожая сердечно-сосудистой системе питомцев
Астрономы бьют тревогу: 3I/ATLAS может быть враждебным кораблём инопланетян
Легкий и нежный вкус куриной печени: идеальный рецепт без горечи
Пищевая сода как натуральное средство для стирки: преимущества и способы применения
Руслан Белый* попал в чат иностранных агентов и раскритиковал его атмосферу
Тайны знаменитого Пантеона: секрет его конструкции и прочности удивляет даже инженеров
Почему на даче стоит установить качели
Розам нужны друзья: растения-компаньоны
Важность силовых тренировок для здоровья: укрепление костей и суставов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.