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Ваш питомец меняет поведение? Эти знаки могут свидетельствовать о приближении конца жизни

Проблемы с дыханием и аппетитом являются признаками приближающейся смерти кошки
3:04
Зоосфера

Когда кошка приближается к своему последнему этапу жизни, её поведение может измениться. Ветеринары и владельцы животных часто отмечают, что кошки начинают вести себя по-другому перед смертью. Эти изменения могут быть связаны с их физическим состоянием и желанием уединиться.

Уставшая кошка
Фото: Designed by Freepik by kuritafsheen77, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Уставшая кошка

Уединение и стремление к одиночеству

Один из самых ярких признаков того, что кошка чувствует приближение конца, — это её стремление к одиночеству. Питомец может начать избегать общения с хозяевами, проводить больше времени в укромных местах, таких как тёмные углы или под мебелью. Это может быть связано с тем, что кошки инстинктивно пытаются найти место, где они чувствуют себя в безопасности и могут уединиться от окружающего мира.

Агрессия и ласковое поведение

Не все кошки ведут себя одинаково. Некоторые животные начинают проявлять агрессию по отношению к владельцам, что также может быть связано с физической болью или дезориентацией. Это поведение встречается не так часто, но тем не менее, владельцам стоит обратить внимание на любые изменения в характере питомца.

С другой стороны, некоторые кошки становятся более ласковыми, чем обычно. Эти питомцы могут искать внимание своих хозяев, требовать ласки и нежности, словно пытаясь провести последние моменты рядом с ними. Они могут быть более настойчивыми в своём желании быть на руках или рядом с владельцем, что может свидетельствовать о потребности в эмоциональной близости.

Вялость и проблемы с дыханием

Незадолго до смерти кошки часто становятся вялыми, неактивными и сонливыми. Их поведение становится замедленным, а питомцы могут проводить почти всё время, лежа на одном месте. Они могут терять интерес к играм или прогулкам, что также является показателем того, что животное находится в болезненном состоянии.

Одним из более явных признаков ухудшения здоровья кошки является появление проблем с дыханием. Это может быть связано с заболеваниями лёгких или сердечно-сосудистой системы, что требует особого внимания со стороны владельцев.

Потеря аппетита

Одним из самых явных признаков приближающейся смерти является прекращение питания и питья. Если кошка перестаёт есть и пить, это может быть следствием ослабления её организма. В таком случае владельцам стоит быть особенно внимательными и обратиться к ветеринару для получения рекомендаций по уходу за питомцем в этот период.

Изменения в поведении кошек незадолго до их смерти могут быть очень различными. От уединения и агрессии до неожиданной ласковости — каждый питомец проявляет свои признаки по-разному. Однако, в целом, владельцы кошек должны быть внимательны к таким признакам, чтобы обеспечить своему питомцу комфортные и спокойные последние моменты жизни.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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