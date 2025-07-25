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Породы кошек, которые не могут жить без вашей любви, — эти животные всегда рядом

5 пород кошек, которые любят проводить время в объятиях владельца: советы экспертов
3:32
Зоосфера

Не все домашние кошки готовы к длительному контакту с человеком, ведь их свободолюбивый характер часто не позволяет им находиться в руках хозяев. Однако среди множества пород есть такие, которые с радостью проводят время в объятиях владельца. Для тех, кто хочет наслаждаться компанией своего питомца на руках, эксперты выделили несколько пород, которые идеально подходят для этого.

Кошка с пенсинером
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кошка с пенсинером

1. Русская голубая кошка

Русская голубая кошка занимает первое место в списке пород, которые любят сидеть на руках. Эти питомцы известны своим послушанием и покладистым характером. Хотя в молодости они могут быть немного упрямыми и независимыми, с возрастом они становятся более контактными и охотно идут на руки хозяев. Русская голубая кошка — идеальный выбор для тех, кто ищет питомца, способного долго оставаться на руках, наслаждаясь человеческим вниманием.

2. Шотландская вислоухая

Шотландская вислоухая кошка занимает второе место в рейтинге. Её характер можно охарактеризовать как интеллигентный и тактичный. Эти кошки не привязываются только к одному человеку, а охотно общаются со всеми членами семьи, включая маленьких детей. Они с удовольствием сидят на руках и часто ищут близости с человеком. Их доброжелательность и мягкость делают их отличными компаньонами для семьи.

3. Мейн-кун

Мейн-кун, несмотря на свои внушительные размеры, известен своей дружелюбной натурой. Эти кошки становятся очень общительными и ласковыми с возрастом, превращаясь в настоящих "ленивцев", которые предпочитают проводить время на руках своего хозяина. Они не только любят компанию человека, но и ладят с детьми, что делает их идеальными питомцами для семей с детьми. Мейн-кун будет с радостью сидеть на руках и наслаждаться теплотой и вниманием.

4. Сфинкс

Сфинксы — это лысые кошки, которые часто ищут источники тепла, и в качестве такового они рассматривают не только мягкие поверхности, но и хозяев. Эти кошки обожают контакт с людьми и активно требуют внимания и заботы. Несмотря на их необычный и иногда устрашающий внешний вид, сфинксы — очень ласковые и общительные питомцы, которые с удовольствием сидят на руках и взаимодействуют с детьми.

5. Британская короткошёрстная

Британская короткошёрстная кошка, хотя и не столь настойчива, как другие породы, также любит проводить время рядом с хозяином. Она может настоятельно требовать общения, особенно если хозяин долго отсутствует или занят. Эта порода кошек часто проявляет привязанность и не может долго быть без человеческого внимания. Такие питомцы предпочитают уютные моменты в компании хозяев и любят сидеть на руках, когда этого требуют их потребности в тепле и ласке.

Каждая из этих пород кошек отличается особым темпераментом и любовью к общению с человеком. Если вы хотите наслаждаться близким контактом с питомцем, сидящим на ваших руках, обратите внимание на породы, такие как русская голубая, шотландская вислоухая, мейн-кун, сфинкс и британская короткошерстная. Эти кошки с радостью откликнутся на ваши ласки и всегда будут рядом, ожидая вашего внимания.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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