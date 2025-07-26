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Собаки чувствуют страх — и выбирают жертву ещё до укуса

Эксперты: собаки чувствуют запах страха и выбирают неуверенных людей для нападения
1:12
Зоосфера

Укус собаки — это не только физическая травма, но и психологический след. Однако нападают животные не на каждого встречного. Исследования показывают: у пса есть свои «причины» выбрать цель, и они зачастую скрыты в нашем поведении.

Акита и Шиба ину
Фото: Generated by AI (DALL\u00b7E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Акита и Шиба ину

Почему собаки выбирают именно вас: что может спровоцировать укус

Недавнее исследование зарубежных экспертов дало неожиданный результат. Чаще всего собаки кусают тех, кто их боится. Страх сложно спрятать: животное буквально чувствует его запах. Но дело не только в этом.

Псы хорошо считывают невербальные сигналы: дрожь в теле, напряжённый голос, неуверенные жесты. Такие проявления воспринимаются как слабость. Если человек ещё и начнёт убегать, у собаки включается инстинкт охотника — и она бросается вдогонку.

Что делать, чтобы не стать целью

Главное — демонстрировать уверенность. Даже если внутри тревожно, нужно держать спокойный голос, не делать резких движений и сохранять устойчивую позу. Спокойствие — ваш лучший защитник. Собаки это чувствуют.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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