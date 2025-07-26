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Лазер — под запретом: что на самом деле нравится кошке в игре

Названа любимая игра кошек — апортировка понравилась почти половине питомцев
1:35
Зоосфера

Многие хозяева уверены: лазерная указка — идеальная игрушка для кошки. Но на деле такая игра может принести больше вреда, чем пользы. Животное быстро теряет интерес, ведь добычу так и не удаётся поймать. Это вызывает фрустрацию и может нарушить охотничий инстинкт.

Кошка Девон Рекс
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кошка Девон Рекс

Апорт для кошки: игра, которая действительно радует

Исследователи из Университета Пердью решили выяснить, какие игры действительно нравятся кошкам. В опросе участвовали почти 8000 владельцев домашних питомцев. Результаты удивили даже самих учёных: одна из самых любимых игр у кошек — это апорт.

Да-да, именно та самая игра, в которую принято играть с собаками.

Кто любит играть в апорт

По данным опроса, 41 % владельцев кошек признались: их питомцы с удовольствием приносят игрушки обратно после броска. Особенно склонны к такому поведению бирманские, сиамские и тонкинские кошки. Игру чаще выбирают домашние питомцы, не страдающие от возрастных или физических проблем.

Интересно, что самки, пожилые животные и кошки, живущие с другими питомцами, апорт осваивают реже. Почему так — пока неясно.

Почему это работает

Учёные предполагают, что дело вовсе не в инстинктах. Кошек увлекает именно игровой процесс — возможность взаимодействовать с человеком и предсказуемая структура игры. Это приносит радость и укрепляет связь с хозяином.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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