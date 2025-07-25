Фермы вместо джунглей: как соседство с человеком меняет характер слонов

Исследование: слоны вблизи людей демонстрируют высокий уровень неофилии

1:40 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Слоны, которые обитают рядом с сельхозугодьями в Таиланде, демонстрируют больше решимости и интереса ко всему новому. В отличие от собратьев, живущих в заповедниках, они охотнее подходят к незнакомым объектам и дольше их изучают. Учёные называют это высоким уровнем неофилии — стремления к новизне.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Слон

Слоны у ферм становятся смелее и любопытнее

Такое поведение может быть полезным: "смелые" слоны легче находят питательные культуры на полях. Однако оно же и увеличивает риск: животные чаще заходят на фермы, не боятся техники и построек, а это может вызывать конфликты с людьми.

Кто и зачем наблюдает за слонами

Исследование провела Сара Джейкобсон, аспирантка из Городского университета Нью-Йорка, под руководством профессора Джошуа Плотника. Учёные хотели понять, как личные особенности слонов зависят от среды обитания. Почему одни животные спокойно приближаются к человеку, а другие — избегают контакта? Ответ на этот вопрос поможет создать более эффективные стратегии для предотвращения столкновений между дикой природой и фермерами.

Неофилия как черта характера

Учёные наблюдали за поведением двух групп: слонами, живущими в заповедниках, и теми, чей путь пролегает через сельхозугодья. Последние были заметно активнее при встрече с новыми объектами — они дольше задерживались у них и не проявляли страха. Даже несмотря на небольшую выборку, исследование показало: тяга к новому у слонов может быть устойчивой чертой характера.

Уточнения

Слоно́вые — семейство класса млекопитающих из отряда хоботных.

