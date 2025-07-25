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Пони услышала зов сердца: теперь у дикого жеребёнка снова есть мама

Домашняя пони усыновила жеребёнка лошади Пржевальского в зоопарке Миннесоты
1:46
Зоосфера

В Миннесоте произошла по-настоящему трогательная история: редкий жеребёнок лошади Пржевальского по имени Марат остался сиротой. Его мать умерла от болезни вскоре после родов, а сам малыш родился в зоопарке и оказался в критическом состоянии.

лошадь Пржевальского
Фото: commons.wikimedia by Vladdie, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
лошадь Пржевальского

Домашняя пони спасла редкого жеребёнка

Выручила его домашняя пони по имени Элис. Она недавно потеряла своего жеребёнка и, услышав о беде, буквально откликнулась на зов сердца. Хозяева пони — Сильвия и Джефф Пассоу - предложили помощь, и Элис с первого момента приняла Марата как собственного: позволила ему кормиться и стала заботиться, как настоящая мама.

Спасён не просто жеребёнок

Лошади Пржевальского — единственный сохранившийся вид диких лошадей, которых никогда не одомашнивали. Сегодня их в мире около 2000. В 1960-х годах они полностью исчезли в дикой природе, и только зоопарки сумели сохранить этот вид.

Миннесотский зоопарк играет ключевую роль в спасении этих животных. Более 50 жеребят, рождённых здесь, уже вернулись в дикую природу. А с 2024 года зоопарк участвует в международной программе по генетическому разнообразию. В 2025 году 150 лошадей были успешно переселены в казахстанские степи, где началась программа их естественного восстановления.

Больше, чем просто забота

История Элис и Марата напоминает: материнство — это не только биология. Иногда оно приходит по зову сердца. И даже домашняя пони способна спасти целый вид.

Уточнения

Ло́шадь Пржева́льского — вид или подвид дикой лошади, обитающий в Азии.

Автор Дмитрий Тезнев
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