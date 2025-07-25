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Вы уверены, что кошка вас игнорирует, — на самом деле она делает это с умыслом

Как понять свою кошку: советы по невербальной коммуникации
3:16
Зоосфера

Вы зовёте свою кошку по имени, но она продолжает смотреть в окно, как будто не слышит вас. Попытки погладить её также заканчиваются тем, что питомец уходит, оставляя вас в недоумении. Многие считают, что такое поведение — признак кошачьего равнодушия. Но что если это не так? Оказывается, кошки общаются с нами на своём языке, который мы часто не замечаем.

Поощрение кошки во время дрессировки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Поощрение кошки во время дрессировки

Кошки — мастера невербальной коммуникации

Кошки — настоящие мастера невербальной коммуникации. Каждое их движение, будь то уши, хвост, усы или взгляд, имеет значение. Например, если кошка сидит к вам спиной, это не всегда означает пренебрежение. Наоборот, в дикой природе поворачиваться спиной к сородичу — это жест доверия. Кошка показывает, что чувствует себя в безопасности и не воспринимает вас как угрозу.

Почему кошка уходит от ваших рук

Когда ваша питомица убегает от ваших рук, это часто связано не с неприязнью, а с её гиперчувствительностью. Кошачья кожа в 10 раз чувствительнее человеческой, и даже самое лёгкое прикосновение может вызывать дискомфорт.

Как кошки выражают свою привязанность

Многие считают, что кошки не привязываются к людям. На самом деле, это не так — они просто показывают свою любовь и привязанность по-другому. Например, если ваша кошка трется о вас или о предметы в доме, она оставляет феромоны и таким образом метит "своих". Это создаёт для неё зону комфорта.

Когда кошка медленно моргает, глядя на вас, это её способ сказать: "Я тебе доверяю". Попробуйте ответить ей тем же — и вы увидите, как она отреагирует.

Почему кошки приносят подарки

Ещё одна интересная особенность кошек — они могут приносить вам "подарки" в виде пойманных насекомых или игрушек. Это не просто инстинкт охоты. Кошки так пытаются научить вас "выживать", ведь они считают вас частью своей стаи. Это их способ заботиться о вас.

Как справиться с привычкой кошки будить вас утром

Если кошка будит вас на рассвете, это не акт вредности. В природе кошки активны в утренние и вечерние часы, когда их добыча также наиболее активна. Чтобы скорректировать её график, попробуйте больше играть с питомцем перед сном. Это поможет ему тратить энергию и уменьшит количество утренних будильников.

Кошки могут манипулировать людьми

Не секрет, что кошки умеют манипулировать нами. Их мяуканье, мурлыканье и даже "плач" часто адаптированы под нашу реакцию. Например, высокий тон мяуканья напоминает плач младенца, что вызывает у нас инстинктивное желание помочь. Но если кошка молчит, это не означает, что ей всё равно. Она может общаться с вами через позы, движения и взгляды.

Обратите внимание на поведение своей кошки

Чтобы лучше понять вашу кошку, наблюдайте за её поведением в разных ситуациях. Вы начнёте замечать закономерности и различия, которые раньше могли бы ускользать от вашего внимания.

Уточнения

домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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