Когда собака смотрит в пустоту: признаки эпилепсии или просто странный мир вокруг

Когда собака замирает и смотрит в одну точку: это не призраки, а вот что стоит знать

1:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если ваш пёс вдруг замирает, уставившись в угол, и начинает лаять на пустую стену, не паникуйте. Это не признак присутствия призраков, а скорее всего, результат того, что он слышит или чувствует то, что недоступно вам.

Фото: Designed by Freepik by fxquadro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака

Как собаки воспринимают мир

Собаки обладают очень острыми органами чувств, и они могут улавливать ультразвук с частотой до 60 000 Гц. Такой звук может исходить от различных источников, например, от зарядных устройств, телевизоров или даже мышиных отпугивателей. Всё это может быть причиной того, что ваш пёс ведёт себя странно, будто реагирует на невидимое.

Кроме того, собаки чувствуют колебания воздуха, такие как сквозняки, или даже движения насекомых в стенах, которые мы не в состоянии обнаружить.

Когда стоит насторожиться

Однако иногда такой "странный" взгляд может быть симптомом заболевания. Если собака продолжает смотреть в одну точку, дрожит или начинает пускать слюни, это может свидетельствовать о приступе эпилепсии. В некоторых случаях это также может быть проявлением синдрома когнитивной дисфункции (старческого слабоумия), особенно у пожилых собак.

Как проверить, всё ли в порядке с питомцем

Простой тест поможет вам определить, что происходит с вашим питомцем. Бросьте лакомство в "пустоту". Если ваш пёс сразу переключится на лакомство и пойдёт за ним, значит, всё в порядке. Если же он продолжит смотреть в ту же точку, это повод обратиться к ветеринару.

Что делать в таком случае

Чтобы успокоить питомца, выключите технику, которая может издавать ультразвуковые звуки, и проветрите комнату. Возможно, собаку раздражает тихий писк, который вы не слышите, но который её сильно беспокоит.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

