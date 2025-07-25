Ваш кот царапается при попытке взять его на руки: как научить кота спокойно сидеть на руках

Что нужно знать, чтобы коту было комфортно на руках: правильный захват и техники удержания

2:17 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Каждый, кто хотя бы раз пытался удержать сопротивляющегося кота, понимает, как сложно справиться с этим. Питомец выворачивается, царапается и, в конечном итоге, гордо уходит, оставляя хозяев в растерянности. Но на самом деле, дело не в характере животного, а скорее в том, как его берут на руки.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Подозрительный взгляд кошки

Неправильный захват вызывает дискомфорт

Часто проблема заключается в неправильном захвате. Когда кота берут не так, как ему удобно, это вызывает у него дискомфорт, страх и даже боль. В ответ на это он начинает царапаться и пытаться вырваться. Острые когти становятся его единственным способом защиты.

Как правильно брать кота на руки

Первое и главное правило — всегда поддерживайте тело питомца. Кошка не птица, и ей совершенно неестественно висеть в воздухе, удерживаемая только за подмышки. Это создает ненужную нагрузку на суставы и мышцы, заставляя животное паниковать. Чтобы избежать стресса, аккуратно подведите одну руку под грудную клетку, а второй придерживайте задние лапы или основание хвоста. Это равномерно распределяет вес кота и помогает ему чувствовать себя в безопасности.

Если питомец спокоен, можно позволить его передним лапам опереться на ваше предплечье, а задние лапы будут свободно свисать. Однако с беспокойными или пугливыми котами лучше использовать метод "замка": прижмите спину животного к своему животу, фиксируя его в вертикальном положении. Это ограничит подвижность задних лап и снизит риск царапин. Главное — не сдавливайте тело питомца, иначе он начнёт вырываться.

Наблюдаем за поведением питомца

Важно помнить, что даже идеальный захват не гарантирует полного послушания. Всегда наблюдайте за языком тела кота. Прижатые уши, подергивающийся хвост или рычание — явные сигналы, что кота стоит отпустить.

С терпением и мягкостью эта процедура превратится в ритуал доверия, а не в ежедневную битву. Со временем питомец сам начнёт запрыгивать на ваши руки, зная, что здесь ему комфортно и безопасно.

Уточнения

домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.

