Собаки видят мир иначе, чем люди: удивительные факты о зрении и восприятии мира

Секреты собачьего зрения: как собаки видят в темноте и почему не узнают лица

2:27 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Вы когда-нибудь задумывались, как ваш пёс видит окружающий мир? То, что для нас — привычные вещи, для него может быть совершенно иным восприятием.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Собака на ферме с курами

Цвета и восприятие

Для начала стоит отметить, что собаки не различают красный и оранжевый цвета. Для них эти оттенки выглядят как серый и жёлтый. Это может быть удивительным открытием для тех, кто привык думать, что собаки видят мир так же, как и люди.

Движение и фокусировка

Но это лишь часть картины. Оказавшись на другом конце комнаты, попробуйте резко взмахнуть рукой — собака сразу среагирует. Они видят движение намного лучше, чем статичную картинку. Это связано с эволюцией: их предки должны были уметь отслеживать малейшие колебания в траве, чтобы избежать хищников или не упустить свою добычу.

Запоминание запахов и манеры движения

Интересно, что собаки не фокусируются на деталях. Попробуйте показать им фотографию хозяина — скорее всего, они не узнают его лица. Зато они прекрасно запоминают запахи, позы и даже манеру движения. Именно поэтому пёс может не отреагировать на ваше изображение на экране телефона, но сразу подбежит к двери, услышав ваши шаги.

Зрение в темноте

Есть ещё один удивительный факт: собаки видят в темноте в три раза лучше, чем человек. Это объясняется наличием специального слоя клеток в их глазах — тапетума, который улавливает даже малейшие блики света. Именно этот слой заставляет собачьи глаза светиться в темноте, как два маленьких фонарика. Однако, как и люди, в полной темноте собаки практически слепы.

Оптическая иллюзия и собачья преданность

Последний факт переворачивает представление о собачьей преданности. Когда ваш пёс смотрит на вас "с грустью", это не означает, что он чувствует вину. Это всего лишь оптическая иллюзия, вызванная строением их морды и положением глаз. Собаки не испытывают вины в человеческом понимании. Их "раскаяние" — это реакция на тон вашего голоса или язык тела. Если вы наклонитесь и строго скажете: "Кто это сделал?" — питомец прижмёт уши и опустит голову не потому, что осознал свою провинность, а потому, что чувствует ваше напряжение.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

