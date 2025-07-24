Как врачи спасли йоркширского терьера с тяжелыми осложнениями после родов

Сложная операция и шанс на жизнь: как ветеринары спасли йоркширского терьера после родов

2:01 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда владельцы йоркширского терьера по имени Миша обратились в ветеринарную клинику, их питомец находился в крайне тяжёлом состоянии. Собаки часто испытывают сложности после родов, но в случае Миши ситуация была особенно критической. Через несколько дней после того, как она родила щенков, начались серьёзные осложнения. На УЗИ врачи обнаружили, что в её организме остался послед, и ей требовалась срочная операция, рассказывает новостной портал Москва 24.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Йоркширский терьер

Рискованная операция

Состояние животного было настолько тяжёлым, что операция казалась крайне рискованной. Однако врачи не стали отказываться от попытки помочь и согласились на хирургическое вмешательство. Во время операции, которую возглавила хирург Ирина Гессе, специалисты обнаружили, что у собаки есть разрыв матки, гнойный перитонит, отказ поджелудочной железы и загноение кишечника. Шансы на выживание были крайне низкими, но ветеринары сделали всё возможное, чтобы спасти питомца.

Постепенное восстановление

"Врачи сделали все необходимое, но шанс на выживание у малышки был крайне низок. Однако на следующий день собаку принесли на капельницу, и постепенно, день за днем, она начала восстанавливаться", — рассказывают в клинике. И вот чудо: собака начала поправляться, а спустя несколько дней она уже ела и играла со своими щенками. В итоге, Миша оправилась и снова вернулась к нормальной жизни, и теперь её жизни ничего не угрожает.

Преданность врачей и успехи клиники

Этот случай не первый в Кунцевской клинике. Ранее ветеринары спасли кошку по имени Фрося, которая случайно попалась на рыболовный крючок и проколола губу. Несмотря на сложность ситуации, они смогли помочь ей без применения наркоза.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

