Рога не только для защиты: ящерица с бивнем — генетическая загадка, которую не могут разгадать

Зоологи описали новый вид рогатых агам, обитателей тропических лесов Шри-Ланки. Он получил название Ceratophora ukuwelai. Этот вид открылся благодаря исследованиям, которые углубляют наше понимание эволюции этих уникальных ящериц.
Однако несмотря на научную ценность открытия, новый вид агам находится под угрозой исчезновения. Исследования в лесу Сальгала показали, что за десять учетов удалось встретить всего пять особей C. ukuwelai, что делает его чрезвычайно редким. Его среда обитания, и так ограниченная по площади, быстро сокращается из-за активного освоения территорий под плантации и застройку.
Рогатые агамы из рода Ceratophora обитают только в тропиках Шри-Ланки. Научное сообщество уже знает пять видов этих ящериц, три из которых были описаны еще в XIX веке, а два — в конце XX века. Недавнее исследование, опубликованное в научном журнале Amphibian and Reptile Conservation, выявило шестой вид. Для этого ученые исследовали популяции, обитающие в равнинных и предгорных лесах на юго-западе острова, где обычно встречается самый распространенный вид — C. aspera.
Для подробного анализа зоологи использовали как музейные образцы, так и живых особей. Исследования показали, что агамы из Сальгала заметно отличаются от C. aspera не только по внешним признакам, таким как пропорции и расположение чешуек, но и по генетическому составу. Генетический анализ подтвердил, что предки этих двух популяций разделились более 5 миллионов лет назад, еще в миоцене.
Одним из самых интересных открытий стало различие в размерах и форме "рогов" у разных видов агам. С целью выяснить, что стоит за этим разнообразием, ученые построили генеалогическое дерево для рода Ceratophora и других шри-ланкийских агам. Оказалось, что наличие "рогов" не связано напрямую с близким родством видов. У некоторых видов "рога" служат для демонстрации в брачных ритуалах, у других — для маскировки.
"Разные виды ящериц не унаследовали "рога" от общего предка. Строение этих структур сильно различается. Это означает, что в процессе эволюции "рога" возникали несколько раз и независимо", — пояснили ученые.
Шри-Ла́нка́ — островное государство в Южной Азии.
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