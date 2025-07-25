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Рога не только для защиты: ящерица с бивнем — генетическая загадка, которую не могут разгадать

Эксклюзивное открытие: ученые нашли новый вид ящерицы с рогами
2:42
Зоосфера

Зоологи описали новый вид рогатых агам, обитателей тропических лесов Шри-Ланки. Он получил название Ceratophora ukuwelai. Этот вид открылся благодаря исследованиям, которые углубляют наше понимание эволюции этих уникальных ящериц.

Ящерица
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ящерица

Риск исчезновения нового вида

Однако несмотря на научную ценность открытия, новый вид агам находится под угрозой исчезновения. Исследования в лесу Сальгала показали, что за десять учетов удалось встретить всего пять особей C. ukuwelai, что делает его чрезвычайно редким. Его среда обитания, и так ограниченная по площади, быстро сокращается из-за активного освоения территорий под плантации и застройку.

Новый вид

Рогатые агамы из рода Ceratophora обитают только в тропиках Шри-Ланки. Научное сообщество уже знает пять видов этих ящериц, три из которых были описаны еще в XIX веке, а два — в конце XX века. Недавнее исследование, опубликованное в научном журнале Amphibian and Reptile Conservation, выявило шестой вид. Для этого ученые исследовали популяции, обитающие в равнинных и предгорных лесах на юго-западе острова, где обычно встречается самый распространенный вид — C. aspera.

Исследования

Для подробного анализа зоологи использовали как музейные образцы, так и живых особей. Исследования показали, что агамы из Сальгала заметно отличаются от C. aspera не только по внешним признакам, таким как пропорции и расположение чешуек, но и по генетическому составу. Генетический анализ подтвердил, что предки этих двух популяций разделились более 5 миллионов лет назад, еще в миоцене.

Особенности строения

Одним из самых интересных открытий стало различие в размерах и форме "рогов" у разных видов агам. С целью выяснить, что стоит за этим разнообразием, ученые построили генеалогическое дерево для рода Ceratophora и других шри-ланкийских агам. Оказалось, что наличие "рогов" не связано напрямую с близким родством видов. У некоторых видов "рога" служат для демонстрации в брачных ритуалах, у других — для маскировки.

"Разные виды ящериц не унаследовали "рога" от общего предка. Строение этих структур сильно различается. Это означает, что в процессе эволюции "рога" возникали несколько раз и независимо", — пояснили ученые.

Уточнения

Шри-Ла́нка́ — островное государство в Южной Азии.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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