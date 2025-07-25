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Африка продолжает удивлять: новые загадки природы — откровения, которые не оставляют равнодушными

В бассейне реки Конго обнаружены два неизвестных вида грызунов
1:46
Зоосфера

Зоологи обнаружили два ранее неизвестных вида грызунов в бассейне реки Конго. Эти животные являются близкими родственниками самых редких грызунов на Земле — эфиопских водных крыс.

Африка
Фото: Designed by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Африка

История эфиопских водных крыс

Эфиопские водные крысы были впервые найдены в 1928 году, но с тех пор зоологи не встречали представителей этого вида, считая их вымершими. Однако новые исследования показывают, что их родственные виды всё же существуют.

Генетическое исследование подтверждает родство

Учёные использовали ДНК-образцы единственного сохранившегося экземпляра эфиопской водной крысы и провели генетическое исследование. Результаты подтвердили, что африканские и эфиопские водные крысы являются близкими родственниками.

Открытие трёх новых видов среди африканских водных крыс

Исследования показали, что среди африканских водных крыс не один, а целых три разных вида. Два новых вида были названы Colomys lumumbai и Colomys wologizi, в честь известного африканского политика и горного региона.

Проблемы с исследованием из-за политической нестабильности

Оценить численность и распространение этих редких видов грызунов крайне сложно из-за политической нестабильности в регионе. Это создаёт серьёзные трудности для учёных, которые надеются в будущем провести более глубокие исследования.

Надежды на дальнейшие исследования

Несмотря на трудности, учёные уверены, что в будущем им удастся понять, насколько редкими являются эти виды, а также исследовать их ближайших родственников из Эфиопии.

Уточнения

А́фрика — второй по площади материк после Евразии.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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