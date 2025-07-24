Ветеринар назвала настоящую причину набора веса у кастрированных кошек

Кошка потолстела после операции? Настоящая причина не там, где вы думали

2:16 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Кастрация не влияет на склонность кошек к ожирению. Популярный миф в беседе с Pravda.Ru развеяла ветеринар Екатерина Гуляева.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошка

По словам ветеринара, широко распространенное мнение о том, что кошки толстеют после кастрации, не соответствует действительности. Она подчеркнула, что сам факт операции никак не влияет на набор веса.

"Ни я, ни кто другой это не связывает, никаким образом это не влияет на набор веса", — отметила Гуляева.

Она объяснила, что в большинстве случаев кастрация проводится в возрасте около одного года, когда животное становится менее активным, и именно это, а не операция, приводит к изменениям веса.

Также, по её словам, склонность к набору веса зависит от породы. Например, британские кошки отличаются более флегматичным характером и низкой подвижностью.

"У них нет нагрузки, а еда такая же. Поэтому еду надо ограничивать по калорийности, если толстеет животное", — добавила Гуляева.

Она уточнила, что после кастрации не происходит значимых изменений гормонального фона, которые могли бы повлиять на аппетит животного.

"Что касается, допустим, надпочечников, это половые гормоны, те, которые вырабатывают глюкокортикостероиды, то есть такие гормоны, которые именно вызывают аппетит, это надпочечники, гипофиз головного мозга. А при кастрации удаляются гонады, половые органы, а не надпочечники", — рассказала Гуляева.

По её мнению, во время периода гона кошки и коты действительно едят меньше, поскольку находятся в состоянии возбуждения. После кастрации это возбуждение исчезает, и животное начинает есть обычное количество, как и в другие периоды жизни.

Она также указала, что правильнее использовать термин "кастрация", а не "стерилизация", говоря о домашних животных.