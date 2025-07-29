Человечество на пути к общению с животными: смогут ли ИИ и технологии превратить фантазию в реальность

Учёные работают над созданием технологии для общения с животными с помощью ИИ

4:24 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Мечта о возможности общения с животными давно волнует умы людей. Все мы хотя бы раз задумывались о том, каково было бы понять своих домашних питомцев, а может быть, и животных, живущих в дикой природе. Время идет, наука и технологии развиваются, и это все ближе к реальности.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Общение с кошкой с помощью искусственного интеллекта

В поисках решения: исследование в области искусственного интеллекта

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Current Biology, затрагивает именно эту тему. Два нейробиолога, Йосси Йовель и Одед Рехави из Тель-Авивского университета (Израиль), ставят перед собой амбициозную задачу — разработать технологию, которая позволит людям общаться с животными, будь то домашние питомцы или дикие животные.

Исследователи надеются, что искусственный интеллект сможет помочь не только интерпретировать сигналы от животных, но и позволить людям понять их желания и чувства. Хотя это исследование все еще на ранней стадии, его уже называют "вызовом Доктора Дулиттла". В будущем оно может открыть новые горизонты в общении между видами.

Три этапа общения

Для того чтобы мы могли общаться с животными, исследователи предполагают, что существует несколько ключевых шагов:

Понимание команд животными

Это первый этап. Чтобы установить связь, животные должны быть в состоянии воспринимать и понимать наши команды. Однако не стоит полагаться только на жесты рук — важно, чтобы животные воспринимали команду как осознанную.

Обучение животных в разных условиях

На этом этапе цель — научить животных не просто реагировать на команды в строго определенных ситуациях, но и использовать их в более разнообразных контекстах.

Естественное общение

Финальный шаг — добиться того, чтобы общение происходило естественно, как у животных между собой, а не через искусственно запрограммированные системы.

Проблема с пчёлами: неудачный, но важный эксперимент

Одним из примеров для тестирования теории общения стал эксперимент с пчелами. Пчёлы используют "танец", чтобы сообщить своим сородичам местоположение пищи. Учёные воспроизвели этот процесс с помощью роботизированных пчел, которые смогли передать информацию настоящим пчёлам.

Хотя эксперимент не был полностью успешным — не удалось установить полноценное взаимодействие между животными и роботами, — это все же шаг вперед. Он показал, что взаимодействие с животными возможно, но для полноценного общения потребуется дальнейшее развитие технологий.

Могут ли люди когда-нибудь общаться с животными

Мы все еще далеки от полного общения с животными, и возможный прогресс зависит от того, как будут развиваться технологии и исследовательская база. Совсем недавно достижения в области искусственного интеллекта, такие как ChatGPT, продвинули нас на шаг вперед, и может быть, в будущем мы сможем распознавать эмоциональное состояние наших домашних питомцев — собак, кошек или птиц.

Тем не менее, мы все равно не сможем спросить своего питомца напрямую, что он чувствует. Причина в том, что человеческий язык имеет множество тонкостей и способов выражения, которые животные, скорее всего, не смогут понять. С другой стороны, общение между животными может происходить через методы, которые мы не сможем до конца расшифровать.

Потенциал и вызовы

Даже если мы сможем научить искусственный интеллект анализировать данные об общении животных, нам нужно будет найти способ получения "естественного" отклика от них. Ключевым моментом будет не только улавливание сигналов, но и правильная интерпретация того, что животные пытаются донести.

Некоторые учёные считают, что, несмотря на все достижения в науке и технологиях, полноценное общение между людьми и животными, подобное человеческому, так и не станет возможным. Однако есть и те, кто уверены, что однажды мы сможем найти способы более глубоко понять животных.

Как бы там ни было, исследования в этой области продолжаются, и мы, возможно, все-таки подойдем к тому дню, когда сможем по-настоящему поговорить с нашими питомцами и даже понять чувства диких животных.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт или ИИ (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле — это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.

