Телёнок, воспитанный собакой: история Джеймса, который думает, что он — щенок

Телёнок Джеймс, воспитанный собаками, теперь считает себя частью собачьей стаи

3:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Малыш Джеймс - маленький хайлендский телёнок с пушистой шерсткой и милыми глазами. Но его жизнь началась не так, как у большинства телят. Мама и стадо отвергли его, но его история оказалась по-настоящему волнующей и доброй.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Морда теленка

Стадо Адама и Эмили

Адам и Эмили Хопсон - фермеры в Северной Каролине, владельцы стада из 22 хейлендских коров. Влюбленные в свою ферму, они делятся яркими моментами с подписчиками в соцсетях, благодаря чему набрали целых 165 тысяч подписчиков. Пара живёт в районе Эшвилла, где их ферма служит домом для не только коров, но и множества других животных, включая цыплят, альпак и, конечно, ослика Сникерса.

Собаки и коровы на их ферме живут как большие дети, которых можно обнимать и брать на руки до того, как им исполнится месяц.

"Мы проводим с ними каждый день, это как общение с детьми", — говорит Адам, добавляя, что коровы питаются травой и иногда угощаются пивными зернами.

История Джеймса: отверженный, но любимый

Когда маленький телёнок Джеймс появился на свет, его судьба не была решена. Он не мог пить молоко своей матери, и это стало причиной того, что его семья отвергла его. У Джеймса была серьезная проблема — предположительно, повреждения мозга при рождении. Он не знал, как пить молоко из материнских сосков, и несколько попыток с ветеринаром не увенчались успехом.

Как только его заметили Адам и Эмили, они решили взять его к себе. Теленок начал жить в их доме и вскоре стал очень привязан к домашним собакам. Он гонялся за ними, облизывал их и стремился с ними взаимодействовать, ведь именно собаки стали его новыми друзьями.

Но несмотря на дружбу с собаками, Джеймс пытался вернуться в свое стадо. Однако стадо, не признавая его, запугивало и игнорировало его. Джеймс, страдая от одиночества, был все более уверен, что он — не обычный телёнок, а настоящая собака. Это поведение проявлялось даже в его игре с собаками, где он пытался с ними взаимодействовать, но с каждым днем становился все более крупным и менее подходящим для игр с пушистыми друзьями.

Новая жизнь для Джеймса

Со временем, когда Джеймс подрос и стал слишком большим для своих собачьих друзей, Адам и Эмили приняли решение купить еще несколько осиротевших телят, чтобы Джеймс не оставался в одиночестве. Новые компаньоны помогли ему почувствовать себя более уверенно, и теперь все трое телят остаются неразлучными друзьями.

Джеймс стал настоящей звездой в социальных сетях, получив множество подписчиков и лайков. Люди из разных уголков мира восхищаются его добрым и мягким характером. Джеймс не только стал любимцем своих хозяев, но и завоевал сердца зрителей в интернете. Эмили уверена, что Джеймс — это "самое милое существо", которое она когда-либо встречала, и оно действительно приносит в их жизнь много счастья и улыбок.

История Джеймса — это пример того, как верность, любовь и забота могут преодолеть любые препятствия. Этот телёнок, несмотря на сложное начало жизни, нашел свою новую "собачью" семью и теперь наслаждается дружбой и любовью в кругу новых друзей.

Уточнения

Телёнок (тёлка телок) — молодая особь ряда видов парнокопытных.

