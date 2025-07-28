Спасена самая одинокая овца Великобритании: трогательная история затворницы Фионы

Фиона, овца, два года находившаяся на пляже, была спасена фермерами и ведущим BBC

2:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

В начале ноября 2023 года мир узнал о по-настоящему трогательной истории — о самой одинокой овце Великобритании по имени Фиона. Два года, проведённые в одиночестве на отдалённом пляже в Шотландии, стали настоящим испытанием для этой овечки. Однако после двух лет бездействия, ей всё-таки удалось обрести спасение.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Овца с длинной шерстью стоит на пляже среди камней

Как Фиона оказалась на удалённом пляже

Фиона оказалась на удалённом пляже у подножия скалы в районе Кромарти-Ферт в Шотландии, где провела два года, пытаясь выжить в одиночестве. Для стадного животного, как овца, быть в полном одиночестве — это испытание, так как они привыкли быть в компании других. Фиона привлекла внимание местных жителей и защитников животных, став символом одиночества и стойкости.

Спасение Фионы: сложная операция

Спасение стало настоящим вызовом для группы фермеров и специалистов. Это было не просто, так как пляж был удалён, а доступ к овце был ограничен крутыми склонами. Стригальщица овец из Эйршира Кэмми Уилсон, организовала спасательную операцию, привлечь к которой удалось также ведущего BBC. Несмотря на сложности, Фионе удалось быть спасённой и доставленной на ферму. Шерсть овцы была длинной и запутанной, но она была в хорошем физическом состоянии.

Как началась история Фионы

Всё началось два года назад, когда Джиллиан Тернер, проходя на каноэ, увидела овцу на пляже. Сначала она думала, что животное сможет вернуться домой самостоятельно, но, вернувшись на тот же маршрут, Тернер обнаружила Фиону на том же месте. Овца следовала за каякерами, прыгала по камням, что свидетельствовало о её сильном желании привлечь внимание и найти помощь.

Сложности спасения и помощь

Тернер, обеспокоенная состоянием животного, пыталась получить помощь, но всё было безуспешно. Овца, по её словам, испытывала страдания, так как для неё, как стадного животного, быть в одиночестве — это настоящая пытка. В результате группа фермеров смогла организовать спасение, и Фиона была вытащена с пляжа, где она оставалась в одиночестве, несмотря на свои попытки найти помощь.

Новая жизнь Фионы

Теперь Фиона больше не одна. Она обитает среди заботливых людей и начинает новую жизнь. Её шерсть, после стрижки, была продана на благотворительном аукционе, а вырученные средства пошли на помощь животным.

Эта трогательная история о спасении Фионы напоминает нам, как важна забота о животных, которые могут быть забытыми и одинокими. Даже в самых трудных ситуациях, важно не забывать о тех, кто рядом с нами, и делать всё возможное, чтобы помочь им.

Уточнения

Дома́шняя овца́ (лат. Ovis aries) — парнокопытное млекопитающее из рода баранов, семейства полорогих.

